Леся Никитюк продемонстрировала стильный летний образ

@lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк любит радовать поклонников новыми фотографиями. Несколько часов назад знаменитость опубликовала на своем аккаунте в Instagram кадры, на которых продемонстрировала стильный летний образ.

Ведущая программы "Кто сверху" показала, какой наряд выбрала для съемок десятого сезона. На Никитюк были джинсовые мини-шорты, которые подчеркивали ее длинные и стройные ноги, а также атласная блуза зеленого цвета с изображением зебр. Волосы знаменитость собрала в высокий хвост, оставив только челку. Свой образ Леся Никитюк дополнила нежным макияжем со стрелками и нюдовой помадой, а также массивной цепочкой на шее. В целом, ее образ смотрится очень стильно, красиво и модно.

На одной из фотографий ведущая позирует вместе со своим коллегой по программе Сергеем Притулой. Кадры звезда подписала: "Yesterday".

К слову, пост знаменитости за несколько часов собрал около 80 тысяч лайков, а поклонники Никитюк не скупились на приятные комплименты, отмечая, что телеведущая выглядит очень красиво.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Лесе Никитюк позвонил Джаред Лето, а она назвала его "дурачком".

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