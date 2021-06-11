Лесю Никитюк взломали: на странице появились ее пикантные фото и переписка с "Холостяком"

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Елизавета Черных
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что стала жертвой взломщика, пишет ТСН.
Леся Никитюк - фото из открытых источников
Со слов знаменитости, кто-то получил доступ к ее странице в социальной сети Instagram и вместо главного фото разместил фотографию украинского журналиста Дмитрия Гордона. Кроме того, в storeis злоумышленник добавил пикантные снимки самой Никитюк, а также ее переписки с другими знаменитостями, в частности с главным героем "Холостяка" Михаилом Заливако и певцом Максом Барских.
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