Лесю Никитюк взломали: на странице появились ее пикантные фото и переписка с "Холостяком"

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что стала жертвой взломщика, пишет ТСН.

Леся Никитюк - фото из открытых источников

Со слов знаменитости, кто-то получил доступ к ее странице в социальной сети Instagram и вместо главного фото разместил фотографию украинского журналиста Дмитрия Гордона. Кроме того, в storeis злоумышленник добавил пикантные снимки самой Никитюк, а также ее переписки с другими знаменитостями, в частности с главным героем "Холостяка" Михаилом Заливако и певцом Максом Барских.

Звезда сообщила, что ей уже удалось восстановить страницу в соцсети. Он также обратилась к своим поклонникам, заявив, что догадывается, кто может быть причастен ко взлому:

"Я смотрю, человек один, которого я кажется знаю, решил таким образом привлечь мое внимание. Так вот, уважаемый, я свою ж и без вас могу выставить на легком вообще. Потому что я свою ж люблю. А то, что вы там покопались и выставили, поверьте, не сильно вам и интересно было. Даже хакерам неинтересно копаться в моих переписках. Фотку Гордона я, наверное, оставлю до утра на аватарке", — написала Никитюк.



Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало: современный человек хранит в телефоне всю важную информацию, поэтому не удивительно, что мошенники придумывают все новые и новые способы, чтобы завладеть его личными данными. Эксперты рассказали, что гаджеты с операционной системой Android часто оказываются легкой добычей для злоумышленников. На устройства с этой открытой операционной системой быстро попадают несанкционированные приложения из сомнительных источников. В первую очередь, по словам специалистов, нужно заблокировать приложения из таких источников, а для этого нужно зайти в настройки в раздел "Безопасность". И постарайтесь скачивать приложения только из магазина Google Play Store или с известных и надежных сайтов.

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