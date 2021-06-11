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Главная Новости Звезды персона Лесю Никитюк взломали: на странице появились ее пикантные фото и переписка с "Холостяком"
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Лесю Никитюк взломали: на странице появились ее пикантные фото и переписка с "Холостяком"

Телеведущая уже восстановила страницу

сегодня, 11:38 comments1024
Автор:

Елизавета Черных

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что стала жертвой взломщика, пишет ТСН. 

Лесю Никитюк взломали: на странице появились ее пикантные фото и переписка с "Холостяком"

Леся Никитюк - фото из открытых источников

Со слов знаменитости, кто-то получил доступ к ее странице в социальной сети Instagram и вместо главного фото разместил фотографию украинского журналиста Дмитрия Гордона. Кроме того, в storeis злоумышленник добавил пикантные снимки самой Никитюк, а также ее переписки с другими знаменитостями, в частности с главным героем "Холостяка" Михаилом Заливако и певцом Максом Барских. 

Лесю Никитюк взломали: на странице появились ее пикантные фото и переписка с ”Холостяком” - фото 2
Лесю Никитюк взломали: на странице появились ее пикантные фото и переписка с ”Холостяком” - фото 3
Лесю Никитюк взломали: на странице появились ее пикантные фото и переписка с ”Холостяком” - фото 4
Звезда сообщила, что ей уже удалось восстановить страницу в соцсети. Он также обратилась к своим поклонникам, заявив, что догадывается, кто может быть причастен ко взлому: 

"Я смотрю, человек один, которого я кажется знаю, решил таким образом привлечь мое внимание. Так вот, уважаемый, я свою ж и без вас могу выставить на легком вообще. Потому что я свою ж люблю. А то, что вы там покопались и выставили, поверьте, не сильно вам и интересно было. Даже хакерам неинтересно копаться в моих переписках. Фотку Гордона я, наверное, оставлю до утра на аватарке", — написала Никитюк. 

Лесю Никитюк взломали: на странице появились ее пикантные фото и переписка с ”Холостяком” - фото 5
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало: современный человек хранит в телефоне всю важную информацию, поэтому не удивительно, что мошенники придумывают все новые и новые способы, чтобы завладеть его личными данными. Эксперты рассказали, что гаджеты с операционной системой Android часто оказываются легкой добычей для злоумышленников. На устройства с этой открытой операционной системой быстро попадают несанкционированные приложения из сомнительных источников. В первую очередь, по словам специалистов, нужно заблокировать приложения из таких источников, а для этого нужно зайти в настройки в раздел "Безопасность". И постарайтесь скачивать приложения только из магазина Google Play Store или с известных и надежных сайтов.


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Источник: https://tsn.ua/glamur/lesyu-nikityuk-zlamali-zapostili-yiyi-intimni-foto-ta-perepisku-z-holostyakom-1802665.html?fbclid=IwAR03-14y6SWRok-fsJTobp4F-CT7u71W-8gErxmdzpkpJPeL58gJBhcs-lo
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