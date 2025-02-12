Лгала о любви к Украине: популярная певица дослужилась и получила высокое звание от Путина

Популярная в России певица Елена Ваенга теперь открыто поддерживает войну и действия Владимира Путина. Ранее исполнительница исполняла украинские песни, однако после начала полномасштабного вторжения ее взгляды кардинально изменились.

Елена Ваенга (фото из открытых источников)

Вместо слов поддержки украинцам она открыто выразила симпатию к российским властям и лично к Путину, что вызвало возмущение даже среди ее сторонников. Недавно Ваенга также получила звание заслуженной артистки РФ за любовь к режиму Кремля.

Елена Хрулева (настоящая фамилия певицы) родилась в Мурманске. Она училась игре на фортепиано в музыкальной школе, а ее карьера началась в конце 90-х, когда она занималась написанием песен.

Известной она стала благодаря исполнению русского шансона и романсов. Ее популярность резко возросла в 2000-х после выпуска хитов "Курю", "Аэропорт", "Абсент" и "Тайга". Ваенга неоднократно получала награды, в частности премию "Шансон года", и собирала аншлаги в России, Белоруссии и других странах.

Раньше она выражала теплые чувства к Украине. В 2015 году во время выступления на фестивале "Славянский базар" она публично призналась в любви к Украине и исполнила народную песню "Ой чей то конь стоит".

Однако еще в 2012 году Ваенга открыто поддержала кандидатуру Путина на выборах, приняв участие в видео "Почему я голосую за Путина".

В 2016 году она выступала во временно оккупированном Крыму, в частности в Севастополе в День города, из-за чего ее внесли в базу "Миротворец".

После начала полномасштабного вторжения певица некоторое время воздерживалась от комментариев по поводу войны. "Мнение свое я выскажу позже. В видеообращении. Сейчас я буду молчать, как молчала 8 лет", — написала она в соцсетях.

Однако позже Ваенга заявила, что поддерживает политику Кремля и проведение так называемой "спецоперации" в Украине.

Из-за ее прокремлевской позиции в 2022 году активистка Анна Жарова добилась отмены ее концертов в Израиле. Несмотря на это, Ваенга продолжает выступать в России и Белоруссии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая киевлянка получила паспорт РФ . У бывшей украинки, а теперь поклонницы Путины, жительницы Киева Любови Успенской уже есть российский паспорт.

Певица родилась в Киеве. Еще в 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала из этой европейской страны в Соединенные Штаты. У Успенской есть американский паспорт, однако паспорта РФ до сих пор она не имела. Сейчас артистка уже российская гражданка информируют пропагандистские СМИ.