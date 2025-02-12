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Лгала о любви к Украине: популярная певица дослужилась и получила высокое звание от Путина

Певица выступала в Крыму после его оккупации Россией

12 февраля 2025, 22:45
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Лиля Воробьева

Популярная в России певица Елена Ваенга теперь открыто поддерживает войну и действия Владимира Путина. Ранее исполнительница исполняла украинские песни, однако после начала полномасштабного вторжения ее взгляды кардинально изменились.

Лгала о любви к Украине: популярная певица дослужилась и получила высокое звание от Путина

Елена Ваенга (фото из открытых источников)

Вместо слов поддержки украинцам она открыто выразила симпатию к российским властям и лично к Путину, что вызвало возмущение даже среди ее сторонников. Недавно Ваенга также получила звание заслуженной артистки РФ за любовь к режиму Кремля.

Елена Хрулева (настоящая фамилия певицы) родилась в Мурманске. Она училась игре на фортепиано в музыкальной школе, а ее карьера началась в конце 90-х, когда она занималась написанием песен.

Известной она стала благодаря исполнению русского шансона и романсов. Ее популярность резко возросла в 2000-х после выпуска хитов "Курю", "Аэропорт", "Абсент" и "Тайга". Ваенга неоднократно получала награды, в частности премию "Шансон года", и собирала аншлаги в России, Белоруссии и других странах.

Раньше она выражала теплые чувства к Украине. В 2015 году во время выступления на фестивале "Славянский базар" она публично призналась в любви к Украине и исполнила народную песню "Ой чей то конь стоит".

Однако еще в 2012 году Ваенга открыто поддержала кандидатуру Путина на выборах, приняв участие в видео "Почему я голосую за Путина".

В 2016 году она выступала во временно оккупированном Крыму, в частности в Севастополе в День города, из-за чего ее внесли в базу "Миротворец".

После начала полномасштабного вторжения певица некоторое время воздерживалась от комментариев по поводу войны. "Мнение свое я выскажу позже. В видеообращении. Сейчас я буду молчать, как молчала 8 лет", — написала она в соцсетях.

Однако позже Ваенга заявила, что поддерживает политику Кремля и проведение так называемой "спецоперации" в Украине.

Из-за ее прокремлевской позиции в 2022 году активистка Анна Жарова добилась отмены ее концертов в Израиле. Несмотря на это, Ваенга продолжает выступать в России и Белоруссии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая киевлянка получила паспорт РФ . У бывшей украинки, а теперь поклонницы Путины, жительницы Киева Любови Успенской уже есть российский паспорт.

Певица родилась в Киеве. Еще в 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала из этой европейской страны в Соединенные Штаты. У Успенской есть американский паспорт, однако паспорта РФ до сих пор она не имела. Сейчас артистка уже российская гражданка информируют пропагандистские СМИ.



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