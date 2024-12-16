Лица Марченко больше не узнать: хирург раскрыл список пластических вмешательств

Оксана Марченко снова оказалась в эпицентре внимания. После выхода нового эпизода ленты с ее участием сеть всколыхнули активные обсуждения ее внешности. Похоже, телеведущая решила изменить не только стиль, но и черты лица. Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер в интервью для издания "Фокус" рассказал, что эти изменения – не просто результат удачной косметики.

Какие пластические операции сделала Оксана Марченко

"Каждый раз на публике она имеет другой вид и в ней что-то меняется. По-моему, она точно выполнила пластику носа — ринопластику. Нос у нее был опущен и более массивный, а сейчас он не такой. Хотя на самом деле черты лица соответствуют ее "новому" носу и он ей подходит", — комментирует эксперт.

Хирург также предполагает, что Марченко откорректировала форму подбородка, ранее используя филлеры, которые сейчас, по всей видимости, были удалены. Но это еще не всё. Изменения коснулись и мочек ушей, что может свидетельствовать о проведении подтяжки лица.

"Также вижу, что у нее несколько изменились мочки ушей, а это может свидетельствовать о подтяжке лица. Точно сказать трудно из тех фото, которые есть в свободном доступе, но это по всей вероятности"

Интересно, что слухи о пластических операциях Оксаны Марченко появились еще в 2012 году. Тогда она была одной из самых влиятельных женщин Украины, и каждое ее появление на публике вызывало интерес. Однако наиболее активные обсуждения начались в прошлом году, когда изменения в ее облике стали особенно заметными. Одним из самых спорных вмешательств стала пластика век.

"Оксана Марченко использует много макияжа, но я уже раньше отмечал, что она выполняла довольно неудачную операцию по пластике век. По-моему, до этой операции ее внешность казалась более естественно. Раньше мы видели последствия проведенной операции, когда глаза даже не закрывались, а сейчас ситуация уже несколько исправилась”, – объяснил врач.

Оксана Марченко пока не комментирует изменения в своем облике, но это не мешает публике активно обсуждать ее новый образ.

Ранее "Комментарии" писали, что Оксана Марченко, известная своей поддержкой режиму Кремля и супруга Виктора Медведчука, снова появилась на российском телевидении. Она представила очередную серию своего проекта "Паломница", который, по ее словам, направлен на популяризацию духовности и веры как объединяющего фактора.