Лица Марченко больше не узнать: хирург раскрыл список пластических вмешательств

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Черновалова Кристина
Оксана Марченко снова оказалась в эпицентре внимания. После выхода нового эпизода ленты с ее участием сеть всколыхнули активные обсуждения ее внешности. Похоже, телеведущая решила изменить не только стиль, но и черты лица. Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер в интервью для издания "Фокус" рассказал, что эти изменения – не просто результат удачной косметики.
Какие пластические операции сделала Оксана Марченко
Хирург также предполагает, что Марченко откорректировала форму подбородка, ранее используя филлеры, которые сейчас, по всей видимости, были удалены. Но это еще не всё. Изменения коснулись и мочек ушей, что может свидетельствовать о проведении подтяжки лица.
Интересно, что слухи о пластических операциях Оксаны Марченко появились еще в 2012 году. Тогда она была одной из самых влиятельных женщин Украины, и каждое ее появление на публике вызывало интерес. Однако наиболее активные обсуждения начались в прошлом году, когда изменения в ее облике стали особенно заметными. Одним из самых спорных вмешательств стала пластика век.
Оксана Марченко пока не комментирует изменения в своем облике, но это не мешает публике активно обсуждать ее новый образ.
Ранее "Комментарии" писали, что Оксана Марченко, известная своей поддержкой режиму Кремля и супруга Виктора Медведчука, снова появилась на российском телевидении. Она представила очередную серию своего проекта "Паломница", который, по ее словам, направлен на популяризацию духовности и веры как объединяющего фактора.
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