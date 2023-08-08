Лицо изувечено и есть проблемы с дыханием: российской певице, разбившейся в ДТП, стало хуже

Появились новая информация о самочувствии российской исполнительницы Лады Дэнс, которая недавно стала жертвой автоаварии. Знаменитость, которая до этого ехала на временно оккупированные территории нашей страны со своими пропагандистскими выступлениями, едва дышит.

Лада Дэнс (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, ранее представитель звезды говорил, что медики исключают трагический сценарий развития событий. Но сейчас оказывается, что состояние певицы стало еще хуже.

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Лада Дэнс уже имела два хирургических вмешательства на лице. Хирурги хотят устранить последствия столкновения, они зашивают разрывы. После операций родным пока запрещают посещать Ладу. Из-за того, что российская артистка едва может что-то сказать и тяжело дышит.

"К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия... Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", – заявляет инсайдер, комментируя ситуацию одному из изданий РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица разбилась в страшной аварии. Популярная в РФ исполнительница Лада Дэнс попала в дорожно-транспортное происшествие. Оно произошло на территории Московской области.

Как информируют российские Telegram-каналы, певице не повезло, у нее диагностирована черепно-мозговая травма. Но другие подробности о том, как сейчас чувствует себя Лада Дэнс пока не обнародуют.



На месте аварии быстро прибыли медицинские работники. Ее доставили в больницу на вертолете. Затем появилась информация, что певица Лада Дэнс ехала на заднем сиденье бизнес-такси и получила серьезные травмы головы и позвоночника. Говорят, состояние остается тяжелым.