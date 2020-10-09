Лидер группы "Бумбокс" заболел Covid-19

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Любовь Блажко
Популярный украинский музыкант Андрей Хлывнюк на своей странице в Facebook сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом пишет издание nv.
Андрей Хлывнюк. Фото: segodnya
В своем посте Андрей написал, что чувствует себя как при обычной простуде. Он призвал всех сохранять осторожность и не пренебрегать правилами безопасности. Свое сообщение артист закончил словами, что если есть те, кто действительно хочет помочь, то лучше протянуть руку помощи нуждающимся людям. Он предложил принять участие в помощи детям-сиротам, которые живут на Востоке Украины.
Об украинском исполнителе впервые заговорила вся страна, когда в 2007 вышел его популярный трек "Вахтерам". Тогда его творчеством стали интересоваться российские звукозаписывающие студии, а в 2009 группа Бумбокс выпустила совместный альбом с украинским диджеем Tonique.
В 2012 и 2013 годах Хлывнюк получил награды музыкальной премии Yuna в номинации "лучший автор слов".
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