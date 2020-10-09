Лидер группы "Бумбокс" заболел Covid-19

Популярный украинский музыкант Андрей Хлывнюк на своей странице в Facebook сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом пишет издание nv.

Андрей Хлывнюк. Фото: segodnya

В своем посте Андрей написал, что чувствует себя как при обычной простуде. Он призвал всех сохранять осторожность и не пренебрегать правилами безопасности. Свое сообщение артист закончил словами, что если есть те, кто действительно хочет помочь, то лучше протянуть руку помощи нуждающимся людям. Он предложил принять участие в помощи детям-сиротам, которые живут на Востоке Украины.

"Друзья, к сожалению, я заболел COVID-19. Чувствую себя, как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя", — написал музыкант.

Об украинском исполнителе впервые заговорила вся страна, когда в 2007 вышел его популярный трек "Вахтерам". Тогда его творчеством стали интересоваться российские звукозаписывающие студии, а в 2009 группа Бумбокс выпустила совместный альбом с украинским диджеем Tonique.

В 2012 и 2013 годах Хлывнюк получил награды музыкальной премии Yuna в номинации "лучший автор слов".



Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что группа "Бумбокс" представила новую русскоязычную песню. "ДШ" – песня на русском языке, написанная прошлой осенью, а записана в течение зимы. Полностью сделана в Киеве. Единственное, ее мастеринг, как и других всех песен альбома, делался в США. Песня записана новым составом", — рассказал фронтмен группы.

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