Линди Эванс была символом элегантности и иконой 80-х: как она выглядит сегодня

Линда Эванс. Фото из открытых источников

Линда Эванс считается одной из самых известных актрис 80-х годов, покорившей зрителей своей ролью Кристал Кэррингтон в культовой мыльной опере "Династия". Она стала иконой стиля, символом элегантности и примером настоящей звезды американского телевидения. Сегодня ей 82 года, и она все еще привлекает внимание поклонников.

Линда Эванс родилась 18 ноября 1942 года, и ее путь к шоу-бизнесу начался случайно. Школьная подруга предложила ей попробовать себя в рекламе Canada Dry, и с этого момента ее карьера начала стремительно набирать обороты. Дебют на телевидении состоялся в 18 лет в ситкоме "Отец-холостяк", где она работала вместе с Джоном Форсайтом – будущим партнером по "Династии". Впоследствии она снялась в таких популярных проектах, как "Великая долина", "Охотник" и "Неприкосновения".

Настоящим прорывом для Эванс стала роль Кристал Кэррингтон в "Династии" – мыльной опере, которая стала символом гламурных 80-х. Она играла роль жены нефтяного магната Блейка Кэррингтона и сразу покорила зрителей своей добротой, изяществом и умением держать удар в мире интриг и борьбы за власть.

Линда Эванс

Успех сериала сделал Линду всемирно известной. В 1982 году она получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драматическом телесериале.

Линда Эванс

Несмотря на свой возраст, Линда Эванс по-прежнему выглядит невероятно. Она ведет активный образ жизни, занимается йогой и практикует здоровое питание. На своей странице в Instagram она редко делится фотографиями, однако к 44 годам с момента выхода сериала "Династия" Эванс опубликовала новое видео.

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