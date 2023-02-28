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Лорак публично извинилась, но ее не простили

Украинцы не сдерживали себя в выражениях в адрес Лорак

сегодня, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак в Прощеное воскресенье снова написала "пустой" пост, где просит прощения у всех, кому ее работа принесла боль,  но снова нарвалась на хейт.

Лорак публично извинилась, но ее не простили

Ани Лорак (фото из открытых источников)

"В этот особый день я прощаю всех тех, кто чем-то меня оскорбил, а также прошу простить тех, кому я причинила боль", — пишет Лорак в своем Instagram.


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Когда граждане РФ в восторге от поступка Каролины и начали нахваливать звездную певицу, то украинцы отреагировали совсем по другому и пишут, что сейчас звезде невозможно простить ее позорные дела, потому что в непростое время, когда на ее родной земле идет война, Лорак стала предательницей самого дорогого – своей родины.

К слову, начиная с 24 февраля прошлого года певица придерживается молчания о военном вторжении в Украину. В начале она уехала за границу, а затем снова вернулась в РФ, где и дальше поет и выступает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лорак рассекретила нового возлюбленного. Опальная исполнительница Ани Лорак открыла своего бойфренда. Его зовут Исаак Вижраку. Исходя из информации, указанной в социальных сетях, избранник певицы-изменницы — "эксперт по холистическому оздоровлению, философ, создатель позитивной кармы". Рассекретила свою любимую звезду в особый день — День Святого Валентина. Издание проанализировало страницы в социальных сетях сети красивого иностранца. В блогах Исаака есть информация, что он живет на Ибице. Недавно он обнародовал радостные семейные фото с женой и детьми, однако сейчас находится в объятиях певицы Лорак.



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