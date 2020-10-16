Лучший мем о 2020: Маколей Калкин прогулялся со своей кошкой

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Любовь Блажко
Исполнитель главной роли в культовом фильме "Один дома" как нельзя лучше отобразил весь 2020 год. Папарацци сфотографировали актера, когда тот прогуливался со своей кошкой. Об этом пишет издание lux.
Маколей Калкин. Фото: lux.fm
И если бы пришлось выбирать лучшую фотографию, которая отражает весь этот год, то Маколей мог бы оказаться главным претендентом на победу. Он отправился гулять с домашним питомцем, посадив кошку в коляску и прикрыв ее сверху сеточкой, ведь так точно будет надежнее. Также сложно не заметить на нем яркую футболку с надписью "emotional support human", что в переводе означает "эмоциональная поддержка человека". На прогулке актер был вместе со своей девушкой, которая тоже выгуливала собаку.
Ну разве этот снимок наглядно не демонстрирует все те реалии, с которыми пришлось столкнуться человечеству в этом году?
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