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Лучший мем о 2020: Маколей Калкин прогулялся со своей кошкой

Новая фотография актера превосходно показывает, каким этот год оказался непредсказуемым

сегодня, 17:59
Автор:

Любовь Блажко

Исполнитель главной роли в культовом фильме "Один дома" как нельзя лучше отобразил весь 2020 год. Папарацци сфотографировали актера, когда тот прогуливался со своей кошкой. Об этом пишет издание lux.

Лучший мем о 2020: Маколей Калкин прогулялся со своей кошкой

Маколей Калкин. Фото: lux.fm

И если бы пришлось выбирать лучшую фотографию, которая отражает весь этот год, то Маколей мог бы оказаться главным претендентом на победу. Он отправился гулять с домашним питомцем, посадив кошку в коляску и прикрыв ее сверху сеточкой, ведь так точно будет надежнее. Также сложно не заметить на нем яркую футболку с надписью "emotional support human", что в переводе означает "эмоциональная поддержка человека". На прогулке актер был вместе со своей девушкой, которая тоже выгуливала собаку. 


Ну разве этот снимок наглядно не демонстрирует все те реалии, с которыми пришлось столкнуться человечеству в этом году? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Маколей Калкин в халате попал на обложку модного глянца. Звезда культовой рождественской комедии "Один дома" Маколей Калкин появился на обложке глянцевого журнала Esquire, позируя в дерзких и смелых образах. Новые фотографии он опубликовал на своем аккаунте в соцсети Instagram.


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