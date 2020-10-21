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Главная Новости Звезды персона "Лучший папа": Виктория Бекхэм растрогала фанатов новым семейным снимком
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"Лучший папа": Виктория Бекхэм растрогала фанатов новым семейным снимком

Экс-участница Spice Girls поделилась кадром, который демонстрирует всю любовь ее мужа к их младшему ребенку

сегодня, 15:42
Автор:

Любовь Блажко

Виктория Бекхэм не перестает радовать своих поклонников счастливыми семейными снимками, ведь ее крепкая и дружная семья может стать примером абсолютно для каждого. На этот она раз опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, как Дэвид целует свою 9-летнюю дочь Харпер. Об этом пишет издание lux.

"Лучший папа": Виктория Бекхэм растрогала фанатов новым семейным снимком

Виктория Бекхэм. Фото: trend.az

Этот трогательный кадр наглядно демонстрирует, как сильно папа любит свою маленькую девочку. Видно, что он не боится показывать свои нежные чувства к детям. 

Папа с дочкой сфотографированы возле праздничного венка, который сделан из листьев и ягод. Известно, что Харпер обожает посвящать свое свободное время различным видам рукоделия, поэтому вполне возможно, что эту красоту она сделала вместе с любящим отцом. 

Сама же Виктория подписала фотографию словами "Самый лучший папа", и фанаты в комментариях под постом не могли с этим не согласиться. Но был также один из фолловеров, который "никогда не понимал поцелуев родителей в губы". “Почему он целует ее в губы?” — спросил другой, по-видимому, озадаченный такой душевной любовью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Виктория Бекхэм раскрыла секрет своего 20-летнего брака с Дэвидом. "Я и Дэвид сильно вовлечены в жизнь детей. Мы очень любим свою семью. Нужно концентрироваться на приоритетах, упорно работать и знать, что рядом есть большая команда поддержки", — отметила модельер.



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