Российский актер-путинист Дмитрий Певцов, в последнее время активно демонстрирующий свою религиозность, постепенно теряет все творческие проекты в России. В частности, это касается его работы по специальности актера.

Дмитрий Певцов (фото из открытых источников)

14 января 2025 года его фотографию убрали со стены в фойе театра "Ленком". Ситуацию Певцов прокомментировал для пропагандистского издания "Стархит".

"Я прослужил в театре 33 года — с весны 1991-го свою последнюю "Юнону" сыграл 24 ноября 2024 года. Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе "Ленкома". Наконец, после почти двухмесячной неизвестности, наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры "Московский театр Ленком Марка Захарова "в моих услугах больше не нуждается. Официально мне об этом никто не скажет, но у нас уже так повелось", — сказал Певцов.

Актер, известный поддержкой агрессивной политики РФ, заявил, что не знает причин своего исключения.

"И год назад и сейчас у меня есть время, силы и желание играть на сцене, поэтому все вопросы не ко мне. Но на сцену "Ленкома" я уже не выйду, хотя это не значит, что я перестал быть артистом", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена путиниста сильно состарилась и почти не выходит из дома. Жена скандально известного поклонника Путина, российского артиста и депутата Госдумы страны-агрессорки России Дмитрия Певцова, против которого возбуждено подозрение по трем статьям УК Украины, тоже российская актриса Ольга Дроздова изменилась так, что ее мало кто может узнать.

Как информируют пропагандистские СМИ, Дроздова очень тяжело переживает несколько случившихся одна за другой трагедий в ее жизни. Ольга Дрозова до сих пор тяжело переживает три смерти близких ему людей. Первой у нее умерла свекровь, которую она очень любила. Дальше ушла из жизни художественный руководитель театра "Современник", где работала Ольга Дроздова, Галина Волчек. В 2022 году она пережила еще смерть своей родной матери.

