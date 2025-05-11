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Любимую оперную певицу и доверенное лицо Путина объявили в розыск России

Путинистку Нетребко теперь объявили в розыск в ее родной террористической России

сегодня, 22:55
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Лиля Воробьева

Российскую оперную певицу Анну Нетребко, известную своей поддержкой диктатора Владимира Путина, объявили в розыск в России. Причина — судебная волокита из-за ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге.

Любимую оперную певицу и доверенное лицо Путина объявили в розыск России

Анна Нетребко (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский ресурс StarHit, в течение двух лет власти безуспешно пытались получить доступ к жилью Нетребко на улице Союза Печатников. Представители коммунальных служб стремились проверить, не была ли в помещении осуществлена незаконная перепланировка. Суд обязал певицу впустить контролеров, однако она проигнорировала решение.

Из-за неисполнения судебного предписания Федеральная служба судебных приставов объявила Нетребко в розыск как должницу. Если она и дальше отказываться выполнить постановление, ей грозит штраф в размере 20 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

Хотя ранее Нетребко была одной из самых уважаемых художниц в России, сейчас ситуация изменилась. За рубежом ее карьера пострадала из-за публичной поддержки войны и Путина — она была вынуждена отменить многочисленные выступления. Основным местом жительства и налоговой резиденцией артистки сейчас Вена. Также у нее есть недвижимость в США, ОАЭ и Австрии, чье гражданство получило еще в начале 2000-х.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в первое за шесть лет известная оперная певица из РФ возвращается в Королевскую оперу. Российская оперная певица и поклонница Путина Анна Нетребко возвращается в Лондонскую Королевскую оперу после шестилетнего перерыва. Она откроет сезон 2025-2026 годов в новой постановке "Тоски" Джакомо Пуччини.

Известно, что с 11 по 21 сентября Нетребко примет участие в четырех спектаклях, которые пройдут в режиссерском чтении Оливера Мирса. События спектакля будут разворачиваться в современном, охваченном войной Риме. Вместе с ней на сцену выйдут оперные исполнители Фредди де Томмазо и Джеральд Финли. Кроме того, российская оперная певица должна появиться в четырех спектаклях "Турандот" в декабре 2025 года, а также даст сольный концерт 24 июня 2026 года.



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/annu-netrebko-obyavili-v-rozysk-6345063/
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