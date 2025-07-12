Российские пропагандистские медиа сообщили об экстренной госпитализации известной ведущей и украинофобки Ангелины Вовк, прославившейся благодаря участию в программе "Песня года".

Ангелина Волк (фото из открытых источников)

По их данным, состояние ведущей резко ухудшилось, ей вызвали скорую помощь, и медики решали вопрос о необходимости госпитализации.

Впрочем, представитель Волк опроверг информацию о ее доставке в больницу. Несмотря на это, слухи о ее плохом самочувствии появляются регулярно.

Ангелина Вовк начала карьеру в качестве диктора новостей, впоследствии стала ведущей музыкальных и развлекательных телепередач. Вместе с Евгением Меньшовым много лет она вела "Песню года", а также детскую программу "Спокойной ночи, малыши!".

В 2017 году ведущая посетила Крым после его оккупации Россией, где приняла участие в пропагандистском мероприятии, поэтому ее имя появилось в базе "Миротворец".

В ноябре 2022-го Вовк заявила о намерении посетить Донбасс вместе с героями детской программы — Хрюшей и Степашкой — чтобы, по ее словам, "остановить украинских военных".

"Думаю, надо как-то остановить ту сторону. Чтобы они по-другому посмотрели на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я им тоже читала сказки. Корчевникову.

Напомним, что "Комментарии" писали о, как передает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, 88-летнюю актрису Немоляеву госпитализировали, ведь с 2015 года она периодически жаловалась на повышенное давление, аритмию, головокружение, потерю сознания, озноб. глазах.

Актрисе провели оперативное вмешательство с целью восстановления нормального сердечного ритма.