Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российские пропагандистские медиа сообщили об экстренной госпитализации известной ведущей и украинофобки Ангелины Вовк, прославившейся благодаря участию в программе "Песня года".
Ангелина Волк (фото из открытых источников)
По их данным, состояние ведущей резко ухудшилось, ей вызвали скорую помощь, и медики решали вопрос о необходимости госпитализации.
Впрочем, представитель Волк опроверг информацию о ее доставке в больницу. Несмотря на это, слухи о ее плохом самочувствии появляются регулярно.
Ангелина Вовк начала карьеру в качестве диктора новостей, впоследствии стала ведущей музыкальных и развлекательных телепередач. Вместе с Евгением Меньшовым много лет она вела "Песню года", а также детскую программу "Спокойной ночи, малыши!".
В 2017 году ведущая посетила Крым после его оккупации Россией, где приняла участие в пропагандистском мероприятии, поэтому ее имя появилось в базе "Миротворец".
В ноябре 2022-го Вовк заявила о намерении посетить Донбасс вместе с героями детской программы — Хрюшей и Степашкой — чтобы, по ее словам, "остановить украинских военных".
Напомним, что "Комментарии" писали о, как передает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, 88-летнюю актрису Немоляеву госпитализировали, ведь с 2015 года она периодически жаловалась на повышенное давление, аритмию, головокружение, потерю сознания, озноб. глазах.Актрисе провели оперативное вмешательство с целью восстановления нормального сердечного ритма.