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Любимый кремлевский режиссер требует с Украины деньги "за Крым"

Никита Михалков сделал очередное бредовое заявление

сегодня, 00:35
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Лиля Воробьева

Российский режиссер Никита Михалков, известный своей поддержкой политики Кремля, подал в суд на Украину, обвиняя ее в "бесхозяйственности" по Крыму. Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, Михалков потребовал от украинских чиновников компенсацию в размере около 49 миллионов рублей (около 500 тысяч долларов).

Любимый кремлевский режиссер требует с Украины деньги "за Крым"

Никита Михалков (фото из открытых источников)

Иск якобы подал санаторий в Алуште, который с 2016 года находится в собственности "Союза кинематографистов России", возглавляемого Михалковым. Основной претензией является якобы ухудшение состояния воды в этом регионе, и именно украинских чиновников обвиняют в ущербе окружающей среде Крыма.

В то же время истцы обошли вниманием, что уже 10 лет Крым находится под контролем России, а за состояние окружающей среды отвечают именно оккупационные власти. Так что обвинение в "бесхозяйственности" со стороны Украины выглядит не более чем очередной попыткой переложить ответственность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в любимый кремлевский режиссер заявил о перевороте в России и террор. Российский режиссер Никита Михалков, известный своей поддержкой террористического вторжения России в Украину, заявил, что выехавшие из России бывшие депутаты Госдумы организовали в Польше "парламент новой РФ".

В эфире программы "Бесогон ТВ" Михалков сообщил, что в заседаниях этого парламента участвовало около 60 экс-членов Госдумы. Он также заявил, что речь идет о терроре в России.

В программе Михалков также выразил множество других утверждений в духе российской пропаганды, утверждая, что Россию хотят напасть и что страна находится в опасности. Однако в настоящее время именно Россия незаконно вторглась в Украину и совершает страшные кровавые преступления.



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