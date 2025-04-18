Любимый мушкетер Кремля разбился: что известно о его состоянии

Российский актер и певец Михаил Боярский, известный своей публичной поддержкой режиму Путина и вторжение в Украину, попал в больницу после серьезного падения во время театрального представления в Санкт-Петербурге.

Михаил Боярский (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, инцидент произошел 14 апреля во время постановки Ромео и Джульетта. Боярский оступился на сцене и упал с трехметровой высоты прямо на спину. После падения его сразу госпитализировали. По информации СМИ, у него диагностированы переломы ребер и многочисленные ушибы.

Прессслужба театра имени Ленсовета уже сообщила, что Боярский не появится в ближайших спектаклях – его участие ограничится только записанным голосом.

Падение произошло на фоне активного участия Боярского в пропагандистских проектах и публичных заявлениях в поддержку войны, что лишь усилило внимание к инциденту как в России, так и за ее пределами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер был срочно госпитализирован в больницу. Российский актер и певец Михаил Боярский, поддерживающий политику Кремля и оправдывающий военную агрессию против Украины, снова оказался в больнице.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, у Боярского возникли проблемы с сердцем. Он был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за ишемической болезни сердца. В настоящее время актер находится в отделении безотлагательной кардиологии Мариинской больницы. Состояние Боярского описывают как удовлетворительное. Сам он отметил, что не планирует рассказывать детали о своем здоровье широкой аудитории, ведь предпочитает делиться этим только с близкими.