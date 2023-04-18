Любители РФ "Кролики" Данилец и Моисеенко попали в новый скандал в США и Канаде

Юмористы Владимир Моисеенко и Владимир Данилец , которых знают, как дуэт "Кролики", приняли решение заработать, гастролируя в Соединенных Штатах. Но юмористы, поддержавшие путинский режим, уже поплатились своими взглядами.

Дуэт "Кролики" (фото из открытых источников)

Как рассказал предприниматель Даниил Тонкопий, в Соединенных Штатах отменены 8 из 9 выступлений "Кроликов". Дуэт не будет выступать, потому что активисты предупредили организаторов их выступлений.

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"Два комика из Украины под названием" дуэт "Кролики" запланировали в апреле ряд концертов в США и Канаде: Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Денвер, Сиэтл, Сан Диего, Лос Анжелес, Ванкувер... Юмор в этих 60 -летних комиков примитивный: "Кролики, это не только ценный мех". Но кто мы такие, чтобы оценить юмор? Но дело в другом. Выяснилось, что "Кролики" поддерживают россиян", – утверждает Тонкопий.

Он утверждает, что еще с 2015 года Данилец и Моисеенко внесены в базу "Миротворец", потому что побывали во временно оккупированном Крыму и выступали на российских мероприятиях. Дуэт высмеивает Украину, гастролирует по России и жалуется, что их "травят" за то, что поддерживают путинский режим.

Теперь "Кролики" решили гастролировать в Америке. Но не думали, что придется столкнуться с "культурой отмены".

"Что мы сделали: связались с концертными площадками. Связались с промоутерами, с организаторами тура. Подготовили письма в мэрии. Подготовили все инструменты отмены. В итоге отменили 8 из 9 концертов. Пока на сайте организатора остался только концерт в Нью -Йорке, всех остальных концертов уже нет. Над Нью-Йорком тоже работаем, и уверен, что тоже отменим. Если нет, то будем организовывать протесты и подключать другие каналы. Украинская поддержка в Нью-Йорке мощная, там много наших, так что" Кроликам" будет не до смеха. Вот так работает культура отмены", — подытожил Тонкопий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, куда делись "Кролики" Данилец и Моисеенко .