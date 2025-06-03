Любовь на миллиарды: Безос предложил своей невесте жесткий брачный контракт

Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос, чье состояние оценивается в 220 миллиардов долларов, готовит строгий брачный контракт с Лорен Санчес, который пара планирует подписать перед свадьбой.

Джефф Безос и Лаура Санчес (фото из открытых источников)

Над документом команда юристов работает уже несколько месяцев. Особое внимание в контракте уделено защите активов, в частности, акций компании Amazon, космической компании Blue Origin и недвижимости, расположенной в десяти странах. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на hellomagazine.com.

"Это не просто контракт — это своеобразная конституция их будущих взаимоотношений", — отметил эксперт по семейному праву Альфонсо Провинциано.

Похоже, Безос сделал выводы из предыдущего брака. В 2019 году после развода с Маккензи Скотт она получила 4% акций Amazon, поскольку не был заключен брачный контракт. Этот развод стал одним из самых дорогих в истории и, вероятно, именно этот опыт заставил бизнесмена пересмотреть отношение к подобным соглашениям.

Безос и телеведущая Санчес начали встречаться в 2019 году. К моменту начала их романа оба состояли в браках, однако вскоре почти одновременно подали на развод и больше не скрывали своих отношений.

В мае 2023 года Джефф Безос сделал предложение Лорен Санчес во время круиза на своей суперяхте Koru. В этот же период пара посетила Каннский кинофестиваль, где журналисты заметили на безымянном пальце Лорен обручальное кольцо с бриллиантом примерно в 20 карат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сидни Свини отменила собственную свадьбу . Звезда сериалов "Эйфория" и "Белый лотос" Сидни Свини упразднила свадьбу со своим женихом 41-летним Джонатаном Давино. Причиной отчасти стали проблемы в отношениях, а также желание актрисы сфокусироваться на карьере.

Как сообщает NY Post, отношения пары были "непростыми в течение длительного времени", а решение отменить свадьбу приняла именно Свини, сосредоточенная на своей карьере. Согласно источникам, Свини находится в периоде стремительного профессионального взлета, что и послужило главной причиной разрыва.