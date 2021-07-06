MÉLOVIN совершил каминг-аут: почему это привело к скандалу с М1 (ФОТО, ВИДЕО)

5 июля на украинском музыкальном фестивале Atlas Weekend явно запомнится любителям отечественной музыки. Наиболее же этот день выступлений не пройдет мимо поклонников творчества певца MÉLOVIN, который заявил о том, что является бисексуалом, совершив официальный каминг-аут.



MÉLOVIN совершил каминг-аут. Фото: Atlas Weekend

О событии стало известно из социальных сетей, где артист сам поделился видеозаписью выступления. Во время проигрыша одной из песен Костя Бочаров (настоящее имя MÉLOVIN — ред.) поцеловал девушку, затем — парня, а после высоко поднял радужный флаг, являющимся символом ЛГБТ-сообщества.

При этом каминг-аут MÉLOVINа не был оценен всеми украинцами, как нечто позитивное. Более того — неоднозначной позицией выделились даже представители телеканала "М1", которые являются одним из организаторов Atlas Weekend.

Как сообщил сам MÉLOVIN, телеканал попросту вырезал момент с его каминг-аутом из прямого эфира. Также полной записи выступления до сих пор нет и на официальном YouTube-канале медиа. Интересно, что даже на страницу телеканала в Instagram было загружено лишь короткое видео выступления на несколько секунд. При этом в подписи к нему находится смайлик радуги.

Любых других "отметок" о каминг-ауте артиста телеканал не сделал. Более того, судя по комментариях в записи, СММ-щик страницы даже удалял комментарии недовольных поклонников творчества MÉLOVINа. На это обратили внимание в общественной организации поддерживающей ЛГБТ-сообщество kyivpride и другие юзеры.

"Мой официальный каминаут, который произошел на сцене, было вырезано из прямого эфира М1. […] И все из-за того, что я показал свою сущность. Для меня не имеют значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу…" — отметил певец.

Также он подчеркнул, что в 2021 году подобная любовь все еще не признается многими и встречает волну негатива. По мнению артиста, цензура не должна касаться борьбы за личные права и свободу.

По-разному отреагировала на его признание о бисексуальности и огромная фан-база MÉLOVINа. Разумеется, очень многие выразили ему поддержку и напомнили о своей любви. Некоторые подчеркнули, что были уверены в его ориентации и поблагодарили за открытый каминг-аут.

Очень многие использовали в комментариях известный слоган "BRAVE. LOVE. FREEDOM" (с англ. "Храбрость. Любовь. Свобода" — ред.), что давно является "визитной карточкой" MÉLOVINа.

"Как же я горжусь тобой!", "Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя", "В нашей стране нужно иметь невероятную смелость, чтобы заявить о себе, о своей свободе. Но ты это сделал!", "Было очень неприятно увидеть "отгрызанный" конец выступления в ТВ версии. Наш менталитет не готов любить и уважать чувства всех окружающих, лишь готов держать любовь под замком, если она отличается от обыденных стандартов. У любви нет пола и стандартов, любите!" — поделились своими впечатлениями различные поклонники артиста.

Также в поддержку MÉLOVINа выступили и некоторые другие коллеги.

"Мел! Я тебя поддерживаю! Свобода быть СОБОЙ — сама большая ценность! Люблю за смелость!" — прокомментировала запись певица Злата Огневич.

Не обошлось и без тех, кому подобное признание артиста не понравилось.

"А что, по-вашему, должны были делать люди, которые пришли на AtlasWeekend: отвернуться, закрыть глаза, уйти? Melovin думал вообще о их чувствах, когда делал свой каминг-аут? Да и своё открытие можно было сделать не таким шокирующим!", "Ты был для меня кумиром, и я готов был отдать все чтобы попасть на твой концерт, сейчас и бесплатно не пойду", — писали в соцсетях разочарованные украинцы.

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