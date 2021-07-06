MÉLOVIN совершил каминг-аут: почему это привело к скандалу с М1 (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
5 июля на украинском музыкальном фестивале Atlas Weekend явно запомнится любителям
отечественной музыки. Наиболее же этот день выступлений не пройдет мимо поклонников
творчества певца MÉLOVIN, который заявил о том, что является бисексуалом,
совершив официальный каминг-аут.
MÉLOVIN совершил каминг-аут. Фото: Atlas Weekend
О событии стало известно из социальных сетей, где артист сам поделился
видеозаписью выступления. Во время проигрыша одной из песен Костя Бочаров (настоящее
имя MÉLOVIN — ред.) поцеловал девушку, затем — парня, а после высоко поднял
радужный флаг, являющимся символом ЛГБТ-сообщества.
При этом каминг-аут MÉLOVINа не был оценен всеми украинцами, как нечто позитивное. Более того — неоднозначной позицией выделились даже представители телеканала "М1", которые являются одним из организаторов Atlas Weekend.
Как сообщил сам MÉLOVIN, телеканал попросту вырезал момент с его
каминг-аутом из прямого эфира. Также полной записи выступления до сих пор нет и
на официальном YouTube-канале медиа. Интересно, что даже на страницу
телеканала в Instagram было загружено лишь короткое видео выступления
на несколько секунд. При этом в подписи к нему находится смайлик радуги.
Любых других "отметок" о каминг-ауте артиста телеканал не сделал. Более того, судя по комментариях в записи, СММ-щик страницы даже удалял комментарии недовольных поклонников творчества MÉLOVINа. На это обратили внимание в общественной организации поддерживающей ЛГБТ-сообщество kyivpride и другие юзеры.
Также он подчеркнул, что в 2021 году подобная любовь все еще не признается многими и встречает волну негатива. По мнению артиста, цензура не должна касаться борьбы за личные права и свободу.
По-разному отреагировала на его признание о бисексуальности и огромная
фан-база MÉLOVINа. Разумеется, очень многие выразили ему поддержку и напомнили
о своей любви. Некоторые подчеркнули, что были уверены в его ориентации и
поблагодарили за открытый каминг-аут.
Очень многие использовали в комментариях известный слоган "BRAVE. LOVE. FREEDOM" (с
англ. "Храбрость. Любовь. Свобода" — ред.), что давно является "визитной
карточкой" MÉLOVINа.
Также в поддержку MÉLOVINа выступили и некоторые другие коллеги.
Не обошлось и без тех, кому подобное признание артиста не понравилось.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что не так давно еще одна из стран Евросоюза решила узаконить однополое партнерство. Права жителей какого государства хотят расширить, читайте в нашем материале.
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