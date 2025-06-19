Мадонна родственница Папы Римского: как отреагировала певица

Мир шоу-бизнеса и религии неожиданно пересеклись, ведь оказалось, что у певицы Мадонны общие корни с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Генетическую связь между королевой поп-музыки и понтификом обнаружили американские исследователи.

Мадонна. Фото из открытых источников

Профессор Гарвардского университета Генри Луис Гейтс совместно с экспертами по организации American Ancestors проследили происхождение Льва XIV в начале 16 века. Оказалось, что Папа Римский девятиюродный брат Мадонны. Кроме того, его дальними родственниками также являются Анджелина Джоли, Хиллари Клинтон, Джастин Бибер и бывшие премьер-министры Канады Пьер и Джастин Трюдо.

Узнав о неожиданном открытии, Мадонна отреагировала на него в своих социальных сетях. Поп-звезда в Instagram опубликовала архивное черно-белое фото с отцом Сильвио Чикконе.

"Сильвио, мы родственники Папы! Займи позу!", – подписала Мадонна.

Реакция Мадонны на то, что она родственница Папы Римского

Ирония этой родственной связи особенно выразительна, учитывая давнее напряжение между Мадонной и католической церковью. С момента ее звездного дебюта в 1980-х певица часто вызывала возмущение из-за использования религиозной символики в своих клипах и выступлениях.

Скандальные образы Мадонны с крестами, сцены поцелуев со святыми в клипе Like a Prayer и выступления на кресте во время тура Confessions Tour стали причиной многочисленных споров. Кроме того, ее тур Blonde Ambition в 1990 году подверг критике Папа Римский Иван Павел II, который назвал его "одним из самых сатанинских шоу в истории человечества".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский удивил публику в Ватикане, появившись в неожиданном головном уборе.

Также "Комментарии" писали, что Мадонна критикует Дональда Трампа.