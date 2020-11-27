Мадс Миккельсен согласился на роль Гриндельвальда в «Фантастических зверях»

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Татьяна Веремеева
Датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в роли
темного волшебника Геллерта Гриндельвальда в третьем фильме "Фантастические
звери" от Warner Bros. Об этом говорится в заявлении компании Pictures,
передает CNN.
Миккельсен, одними из наиболее запоминающихся работ которого
стали роли в фильмах "Изгой-один.
Звёздные войны: Истории", "Ганнибал" и "Казино Рояль", теперь сыграет
темного волшебника в приквелах "Гарри Поттера".
Фильм, релиз которого намечен на 15 июля 2022 года, находится на этапе производства недалеко от Лондона. Сейчас готовятся сцены с героями Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.
Ранее на замену Джонни Деппа рассматривали актера Колина Фаррелла, который сыграл в первой части Персиваля Грейвса. Но актер оказался слишком занятым. Сейчас он снимается в новом "Бэтмене" режиссера Мэтта Ривза.
Напомним, ДжонниДепп оставляет франшизу фильма "Фантастические твари". Актер больше не
сможет сыграть в продолжении цикла фильмов "Фантастических зверей"
после того, как проиграл суд своей бывшей жене Эмбер Герд.
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