Мадс Миккельсен согласился на роль Гриндельвальда в «Фантастических зверях»

Датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в роли темного волшебника Геллерта Гриндельвальда в третьем фильме "Фантастические звери" от Warner Bros. Об этом говорится в заявлении компании Pictures, передает CNN.



Миккельсен, одними из наиболее запоминающихся работ которого стали роли в фильмах "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Ганнибал" и "Казино Рояль", теперь сыграет темного волшебника в приквелах "Гарри Поттера".

Фильм, релиз которого намечен на 15 июля 2022 года, находится на этапе производства недалеко от Лондона. Сейчас готовятся сцены с героями Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.

Ранее на замену Джонни Деппа рассматривали актера Колина Фаррелла, который сыграл в первой части Персиваля Грейвса. Но актер оказался слишком занятым. Сейчас он снимается в новом "Бэтмене" режиссера Мэтта Ривза.

Напомним, ДжонниДепп оставляет франшизу фильма "Фантастические твари". Актер больше не сможет сыграть в продолжении цикла фильмов "Фантастических зверей" после того, как проиграл суд своей бывшей жене Эмбер Герд.



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