kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11894.52

ETH/USD

397.66

LTC/USD

60.19

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона MARUV не узнать: скандальная певица кардинально изменила образ
commentss НОВОСТИ Все новости

MARUV не узнать: скандальная певица кардинально изменила образ

Популярная певица опубликовала фото в новом образе, чем удивила поклонников

сегодня, 02:20
Автор:

Екатерина Белоброва
MARUV не узнать: скандальная певица кардинально изменила образ

Известная своими скандальными выходками певица MARUV ошеломила поклонников новым образом, надев парик рыжего цвета. Фото новой MARUV можно увидеть в ее Instagram.

Девушка надела рыжий парик и поинтересовалась у подписчиков, не перекраситься ли ей в такой цвет. При этом звезда сделала акцент на глаза, накрасив их черными тенями. Губы певица решила не красить.

"Может  в рыженький?", - посоветовалась с фанатами артистка.

Стоит отметить, что фаны приняли любимую артистку в ее новом образе и поддержали идею к внешним переменам.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица MARUV  обвинила украинское государство за то, что оно не заботится о своих гражданах, потому что во время карантина были закрыты границы и она не могла вернуться с гастролей домой. 

"Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, что мне делать сейчас. Я хочу одно сказать: так не поступают, почему в других странах за своих граждан стоят? Более того, это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России", - с досадой восклицает MARUV.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!