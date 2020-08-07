MARUV не узнать: скандальная певица кардинально изменила образ

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Екатерина Белоброва
Известная своими скандальными выходками певица MARUV ошеломила поклонников новым образом, надев парик рыжего цвета. Фото новой MARUV можно увидеть в ее Instagram.
Девушка надела рыжий парик и поинтересовалась у подписчиков, не перекраситься ли ей в такой цвет. При этом звезда сделала акцент на глаза, накрасив их черными тенями. Губы певица решила не красить.
"Может в рыженький?", - посоветовалась с фанатами артистка.
Стоит отметить, что фаны приняли любимую артистку в ее новом образе и поддержали идею к внешним переменам.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица MARUV обвинила украинское государство за то, что оно не заботится о своих гражданах, потому что во время карантина были закрыты границы и она не могла вернуться с гастролей домой.
"Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, что мне делать сейчас. Я хочу одно сказать: так не поступают, почему в других странах за своих граждан стоят? Более того, это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России", - с досадой восклицает MARUV.
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