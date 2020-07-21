«Мать драконов» застали на свидании с новым бойфрендом

Звезду американского фэнтези-сериала "Игры Престолов" Эмилию Кларк подозревают в романе с помощником режиссера. Такую информацию предоставило издание Daily Mail, представив снимки, на которых актриса проводит время со своим новым другом.

Источник сообщает, что "Мать драконов" начали часто видеть в обществе ассистента постановщика Тома Тернера. Молодые люди вместе гуляли в парке Лондона, выгуливая домашних питомцев. Они не демонстрировали свои чувства на публике, просто мило общались. Поговаривают, что именно любовь к собакам и помогла знаменитостям сблизиться.

Инсайдер говорит, что Том Тернер давно влюблен в актрису и сейчас они часто встречаются, узнают друг друга и строят совместные планы на будущее.

К слову, в одном из интервью, Эмилия Кларк призналась, что ее сердце свободно и она больше не хочет заводить отношения с актерами.

Напомним, что последний роман "Матери драконов" закончился в конце прошлого года. Актриса рассталась с американским режиссером Чарли Макдауэллом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему Эмилия Кларк не любит делать селфи с фанатами.

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