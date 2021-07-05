Мать Илона Маска в 73 года снялась в рекламе купальников (ФОТО)

73-летняя Мэй Маск, несмотря на возраст, ведет активную жизнь и недавно стала звездой рекламной кампании американского бренда купальников Summersalt.

Мэй Маск (фото из открытых источников)

Мать американского предпринимателя Илона Маска отметила, что с возрастом чувствует себя более уверенно, поэтому без стеснений приняла участие в проекте. Съемку посвятили красоте и разнообразию женской фигуры, поэтому ее героинями стали женщины разных типажей, комплекций и возрастов. Новая кампания бренда вышла с лозунгом "Every Body Is a Summersalt Body", а ее главной идеей стало разнообразие и инклюзивность.





В кадре появились Мэй Маск, дизайнер Карле Кушни, стилисты Стейси Лондон и Микаэла Эрлангер, инфлюенсер Ханна Бронфман, футболистки Эшлин Харрис и Али Кригер, гимнастка Челси Вернер, актрисы Эрин и Сара Фостер, а также врач-психолог и писательница Дипика Чопра.

"Мы хотим, чтобы люди увидели эту кампанию и вспомнили о том, что красота не универсальна и каждый заслуживает того, чтобы чувствовать себя на высоте и жить полной жизнью в купальнике, независимо от возраста и размера одежды", — отметила соучредитель и генеральный директор Summersalt Лори Коултер.

Отметим, что мать Илона Маска долгие годы работала в модельном бизнесе, появляясь на обложках самых известных глянцев, включая Time.

Напомним, что 73-летняя Мэй Маск решила вспомнить "старые-добрые времена" и вышла на подиум в рамках миланской недели моды на 15-сантиметровых каблуках. Фотографии своего эффектного выхода на сцену женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мама Илона Маска надела костюм из коллекции украинского дизайнера Valery Kovalska, который состоял из асимметричного жакета с плиссированной вставкой и белым бантом, и брюками с белыми лампасами.

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