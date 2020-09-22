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Майли Сайрус вышла на публику в полупрозрачном наряде

Майли подчеркнула наряд роскошным колье

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская звезда Майли Сайрус, которая рассказала о своих привилегиях на карантине, удивила новым откровенным образом. Знаменитость не стесняется демонстрировать свое стройное тело, поэтому для своего выступления на iHeartRadio выбрала облегающий полупрозрачный комбинезон. Фотографии наряда звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Майли Сайрус вышла на публику в полупрозрачном наряде

Майли Сайрус стала гостей музыкального фестиваля и удивляла зрителей не только своим творчеством, но и откровенным костюмом. Певица выбрала черный комбинезон с прозрачными вставками, который прикрывал только интимные места, а свой образ дополнила сияющим колье, браслетами и босоножками серебристого цвета.

Такой наряд знаменитости буквально "взорвал" социальную сеть. Видео, на котором Майли позирует в своем облегающем наряде, собрало более 4 миллионов лайков и восторженные комментарии поклонников. Правда, певица написала, что скоро его удалит. Но представители радио отметили, что не стоит этого делать, потому что видеоролик - великолепен.

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Gonna delete soon. @iheartfestival

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Лолита пришла за музыкальной премией в "голом" наряде.


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