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Главная Новости Звезды персона Мажор уже не тот: кто так сильно изувечил Павла Прилучного
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Мажор уже не тот: кто так сильно изувечил Павла Прилучного

Из-за полученных травм актеру требуется срочная операция

сегодня, 13:32
Автор:

Елизавета Черных

Новость о том, что российского актера Павла Прилучного жестоко избили, не на шутку испугала его поклонников. Волнующий фанатов вопрос, на который все еще не дают ответ — кто же на самом деле покалечил звезду сериала "Мажор"? Сам Прилучный твердит, что неудачно упал лицом на асфальт, сломав при этом основание черепа. Однако российские СМИ считают слова актера ложными. 

Мажор уже не тот: кто так сильно изувечил Павла Прилучного

ФОТО: Из открытых источников

Представитель Прилучного Екатерина Сычева, рассказала общественности, что на актера совершил нападение неизвестный. Она уверяет, что как только артист поправит здоровье после избиения, обратится с заявлением в полицию.

В российских средствах информации озвучивают две версии произошедшего: первая — то, что Прилучный якобы вступился за бабушку, и за это был покалечен. По второй версии, актера побили в ночном клубе Калининграда. 

К слову, Павел Прилучный получил настолько серьезные травмы, что  требуется обязательное хирургическое вмешательство. По словам докторов клиники, в которой находится актер, реабилитация после таких травм может длиться несколько недель. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, российскому актеру запретили въезд в Украину. 



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Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/serialy/novosti/priluchnyj-izbityj/?utm_campaign=external&utm_medium=section_stars_page%3D1&utm_source=quote_preview&utm_term=4
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