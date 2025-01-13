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Мел Гибсон выдвинул ужасную теорию заговора по пожарам в Лос-Анджелесе

Мел Гибсон продвигает теорию заговора о том, что пожары в Лос-Анджелесе были созданы специально, чтобы уничтожить дорогие дома и построить новое жилье для американцев.

сегодня, 17:17
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Slava Kot

Актер Мел Гибсон предложил странную теорию заговора из-за "удобных" обстоятельств вокруг разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. По его словам, пожары могли быть заказаны, чтобы выселить людей из дорогих домов.

Мел Гибсон выдвинул ужасную теорию заговора по пожарам в Лос-Анджелесе

Мел Гибсон озвучил конспирологическую теорию заговора о пожарах в Лос-Анджелесе

Мел Гибсон в интервью Лори Ингрем заявил, что власти Калифорнии могли быть причастны к пожару в Лос-Анджелесе. Как объясняет американский актер, ранее в США были пожары, однако они не достигали таких масштабов.

"Я знаю, что они злоупотребляли водой, выпуская запасы по тем или иным причинам. Они делали это некоторое время. И тогда в таких действиях, как это, вы будто смотрите, ну это ли не намеренно?", — сказал Гибсон.

Лори Ингрем отреагировала на слова актриса, указывая на теорию заговора, что якобы пожар был создан, чтобы расчистить землю для многосемейных домов из-за проблем в США с жильем. Мел Гибсон поддержал ее заявление и указал, что это подобно тому, как раньше в США выселяли людей из собственных домов, чтобы иметь территорию для "старых баронов крупного рогатого скота".

"Я могу придумывать в своей голове всевозможные ужасающие теории, теории заговора и все остальное, но это казалось немного удобным, что не было воды", — сказал Гибсон.

Далее актер продолжил, что кроме отсутствия воды были благоприятные ветровые условия, а также люди, готовые совершать поджоги.

"Поручено ли им это делать? Или они просто действуют по собственному желанию? Не знаю. Но они кажутся достаточно хорошо оснащенными. Некоторые из этих людей, которых они ловят", — добавил Гибсон.

Мел Гибсон один из голливудских актеров, который потерял дом во время пожара в Лос-Анджелесе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о теории заговора по пожарам в Лос-Анджелесе к которой причастен P. Diddy.

Также "Комментарии" писали о том, как начались пожары в Лос-Анджелесе: эксперты указывают на немаловажный фактор.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14273815/mel-gibson-conspiracy-theory-la-fires-california.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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