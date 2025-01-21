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Мелания Трамп объяснила свои обнаженные фото

Жена Дональда Трампа Мелания впервые за многие годы ответила на критику по поводу ее обнаженных фотографий.

сегодня, 12:02
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Автор:
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Slava Kot

Мелания Трамп поддержала своего мужа Дональда Трампа во время его присяги в качестве 47-го президента США. Сегодня она выглядит очень серьезно и даже консервативно, однако это было не всегда. Недавно она объяснила свои фото, где позировала обнаженной.

Мелания Трамп объяснила свои обнаженные фото

Мелания Трамп. Фото из открытых источников

Мелания Трамп, до брака Кнавс, родилась в Словении. В 16 лет ее заметил местный модный фотограф Стане Джерко, для которого она позировала для фото. Это стал ее первый опыт профессиональных фотосессий и шагом по подписанию контракта с модельным агентством в Милане, а затем работы в Париже.

Во время своей модельной карьеры Мелания Трамп сотрудничала с известными фотографами и позировала для престижных журналов, в частности "Vogue", "Harper's Bazaar" и "GQ". Некоторые из ее фотосессий были обнажены.

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Мелания Трамп (справа) в рекламе нижнего белья в 1996 году. Фото: Instagram

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Фотосессия Мелании Трамп в стиле "ню". Фото: GQ

Во время рекламы своей книги Мелания Трамп опубликовала в соцсетях видео, в котором объяснила свою предыдущую работу моделью, где позировала обнаженной и отреагировала на критику, которую испытывала из-за этих фотографий.

"Почему я с гордостью смотрю на свою работу обнаженной модели? Более актуальный вопрос состоит в том, почему СМИ решили критиковать мое прославление человеческого тела в фотосессии? Неужели мы больше не можем оценить красоту человеческого тела? На протяжении всей истории мастера искусства чествовали человеческую форму, вызывая глубокие эмоции и трепет", – написала Мелания.

Книга вышла 1 октября 2024 под названием "Мелания". Жена президента в ней делится своими воспоминаниями о жизни. Вскоре после премьеры книга Мелании Трамп заняла первое место в списке бестселлеров NYT в категории "нон-фикшн".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что хирург оценил лицо Мелании Трамп и объяснил, делала ли она пластические операции.

Также "Комментарии" писали все, что известно о семье Трампа, состоящей из пятерых детей от трех жен и десяти внуков.



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