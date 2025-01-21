Мелания Трамп объяснила свои обнаженные фото

Мелания Трамп поддержала своего мужа Дональда Трампа во время его присяги в качестве 47-го президента США. Сегодня она выглядит очень серьезно и даже консервативно, однако это было не всегда. Недавно она объяснила свои фото, где позировала обнаженной.

Мелания Трамп. Фото из открытых источников

Мелания Трамп, до брака Кнавс, родилась в Словении. В 16 лет ее заметил местный модный фотограф Стане Джерко, для которого она позировала для фото. Это стал ее первый опыт профессиональных фотосессий и шагом по подписанию контракта с модельным агентством в Милане, а затем работы в Париже.

Во время своей модельной карьеры Мелания Трамп сотрудничала с известными фотографами и позировала для престижных журналов, в частности "Vogue", "Harper's Bazaar" и "GQ". Некоторые из ее фотосессий были обнажены.

Мелания Трамп (справа) в рекламе нижнего белья в 1996 году. Фото: Instagram

Фотосессия Мелании Трамп в стиле "ню". Фото: GQ

Во время рекламы своей книги Мелания Трамп опубликовала в соцсетях видео, в котором объяснила свою предыдущую работу моделью, где позировала обнаженной и отреагировала на критику, которую испытывала из-за этих фотографий.

"Почему я с гордостью смотрю на свою работу обнаженной модели? Более актуальный вопрос состоит в том, почему СМИ решили критиковать мое прославление человеческого тела в фотосессии? Неужели мы больше не можем оценить красоту человеческого тела? На протяжении всей истории мастера искусства чествовали человеческую форму, вызывая глубокие эмоции и трепет", – написала Мелания.

Книга вышла 1 октября 2024 под названием "Мелания". Жена президента в ней делится своими воспоминаниями о жизни. Вскоре после премьеры книга Мелании Трамп заняла первое место в списке бестселлеров NYT в категории "нон-фикшн".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что хирург оценил лицо Мелании Трамп и объяснил, делала ли она пластические операции.

Также "Комментарии" писали все, что известно о семье Трампа, состоящей из пятерых детей от трех жен и десяти внуков.