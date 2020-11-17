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Главная Новости Звезды персона "Меня радует то, что не огорчает": лучшие цитаты Армена Джигарханяна
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"Меня радует то, что не огорчает": лучшие цитаты Армена Джигарханяна

Несмотря на пандемию, прощание с актером состоялось в открытом формате

сегодня, 17:59
Автор:

Любовь Блажко

14 ноября не стало известного российского и армянского актера Армена Джигарханяна.  Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. СМИ сообщают, что причиной смерти артиста стала почечная недостаточность. Известно, что его похоронили сегодня на Ваганьковском кладбище рядом с дочкой. 

"Меня радует то, что не огорчает": лучшие цитаты Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: pravda.com.ua

Предлагаем вспомнить лучшие цитаты и высказывания легендарного актера, которые смело можно назвать классикой нашего времени. 

Смысл жизни — это только физиологическое проявление. Я сейчас говорю так, как думаю. А думаю я, что человеческая жизнь — это человек, удовлетворяющий свои физиологические потребности. 

Дети запоминают не слова — они запоминают поступки. Если целый час читать ребенку лекцию, а потом перед ним высморкаться, то он запомнит только, как вы сморкались.

Мы имеем то, что мы заслуживаем.

Меня радует то, что не огорчает.

Когда человек занимается не своим делом, он некрасив.

Вы начинаете любить не конкретного человека, а свою фантазию о нем. Вот там мы и живем.

Один дурак бросил камень в воду, 100 умных вытащить не могут.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, жена Джигарханяна — о смерти актера: "Для меня он умер уже три года назад". Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская сообщила, что для нее не стало артиста еще после их развода.  Об этом она заявила в интервью "Комсомольской правде". 


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Источник: https://citaty.info/man/armen-dzhigarhanyan
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