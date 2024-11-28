Михаил Поплавский отмечает 75 лет: секреты успеха легендарного ректора

28 ноября легендарный поющий ректор Михаил Поплавский отмечает свое 75-летие. Михаил Михайлович отложил громкое празднование на время после Победы, обещая устроить масштабный концерт под названием "Україна, вперед!"

Михаил Поплавский

КТО ТАКОЙ МИХАИЛ ПОПЛАВСКИЙ?

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств с 1993 года, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист, доктор педагогических наук, профессор. Поплавский — это self-made man, который прошел путь от простого парня из села до медиазвезды, продюсера, мецената и популяризатора украинской песни.

Михаил Поплавский студент ПТУ №25, г. Горловка Донецкой области

ДОСТИЖЕНИЯ ИМЕНИННИКА:

Полный кавалер ордена "За заслуги".

Лауреат премии "Людина року" (1997, 2009, 2020).

Автор и генеральный продюсер культовых проектов, таких как "Крок до зірок", "Українська пісня року" и другие.

Рекордсмен Книги Гиннеса за самый продолжительный музыкальный телемарафон национальной песни — 110 часов в прямом эфире .

ПОПЛАВСКИЙ И КНУКИМ

Когда Михаил Михайлович стал ректором, университет имел всего два факультета и был малоизвестным. Благодаря его креативному подходу — от внедрения современных учебных технологий до медийных кампаний вроде "Поющий ректор" — заведение превратилось в лидера образования в Украине. Четвертый год подряд КНУКиИ возглавляет Рейтинг лучших вузов культуры и искусств Украины.

Михаил Поплавский (44 года) – самый молодой ректор страны.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА ПОПЛАВСКОГО

Вера в себя и непреодолимое стремление достигать цели — вот формула успеха Михаила Михайловича. Именно эти качества стали его залогом движения вперед своим украинским путем.

Поплавский — это не просто яркая личность, а новатор и визионер, который мыслит вне шаблонов и уверенно творит будущее. В то же время он остается верным своей миссии — популяризировать и сохранять культурное наследие Украины.

НОВАЯ ГЛАВА В 75

Несмотря на свой юбилей, Михаил Поплавский не собирается останавливаться. Для него 75 лет — это не время для итогов, а возможность начать новый творческий этап. Его энергия и креативность продолжают вдохновлять, а впереди — новые проекты, идеи и достижения.

"Україна, вперед!" — как девиз и образ жизни, которым Поплавский уже много лет мотивирует не только себя, но и тысячи других.