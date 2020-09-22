kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.09.2020

BTC/USD

10473.48

ETH/USD

341.60

LTC/USD

44.07

НБУ 22.09.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Михалков: фото протестов в Беларуси "фейковые", а результаты выборов сфабрикованы, чтобы побить рекорд Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Михалков: фото протестов в Беларуси "фейковые", а результаты выборов сфабрикованы, чтобы побить рекорд Путина

По мнению пропагандиста, протестами в Беларуси руководят профессионалы в деструктивной деятельности

сегодня, 19:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Никита Михалков, известный российский режиссер и пропагандист заявил, что фото участников протестов в Беларуси являются фейком и обработаны с помощью компьютерной графики. Об этом он рассказывает на YouTube-канале БесогонTV "Антология фальши".

Михалков: фото протестов в Беларуси "фейковые", а результаты выборов сфабрикованы, чтобы побить рекорд Путина

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Михалков убежден, что протесты в Беларуси организовали профессионалы, обученные деструктивной деятельности. А фото демонстраций они обработали в компьютерной программе – именно так было увеличено количество участников, настоящее число которых значительно меньше изображенных. Как доказательство, он привел в пример фото, на котором стоят люди даже там, где должны стоять фонтаны.

Пропагандист убеждает, что является "профессионалом" и просит доверять его словам, обращая внимание на "некоторые проколы" в фотографиях.

"Это я вам говорю, как профессионал. Вы можете мне доверять. Посмотрите на фото, какое море людей! Теперь обратите внимание на пробелы в первом ряду между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало такой просвет. Это чистая компьютерная графика", - подчеркивает Михалков.

Также Михалков заявил, что не уверен в результатах президентских выборов в Беларуси. По его словам, они были сфальсифицированы командой Лукашенко, чтобы таким образом побить своеобразный рекорд Путина.

"Ну зачем же такая фальшь? Чтобы показать, что за тебя голосует на 1% больше, чем за Президента России?", - задал риторический вопрос своим зрителям Михалков.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ЕС не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!