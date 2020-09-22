Михалков: фото протестов в Беларуси "фейковые", а результаты выборов сфабрикованы, чтобы побить рекорд Путина

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Дмитрий Симоненко
Никита Михалков, известный российский режиссер и пропагандист заявил, что фото участников протестов в Беларуси являются фейком и обработаны с помощью компьютерной графики. Об этом он рассказывает на YouTube-канале БесогонTV "Антология фальши".
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Михалков
убежден, что протесты в Беларуси организовали профессионалы, обученные
деструктивной деятельности. А фото демонстраций они обработали в компьютерной
программе – именно так было увеличено количество участников, настоящее число
которых значительно меньше изображенных. Как доказательство, он привел в
пример фото, на котором стоят люди даже там, где должны стоять фонтаны.
Пропагандист
убеждает, что является "профессионалом" и просит доверять его словам, обращая
внимание на "некоторые проколы" в фотографиях.
Также Михалков
заявил, что не уверен в результатах президентских выборов в Беларуси. По его
словам, они были сфальсифицированы командой Лукашенко, чтобы таким образом
побить своеобразный рекорд Путина.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что ЕС не признал Александра Лукашенко легитимным президентом
Беларуси.
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