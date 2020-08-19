Микки Рурк зарезервировал для себя место на кладбище в Украине

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Елена Волкова
Легенда Голливуда Микки Рурк принял решение, что после его смерти его тело предадут земле в Украине. Место уже выбрали - село Загорцы в Хмельницкой области, где проживает всего 80 человек. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Гула.
Для того чтобы выбрать идеальное место для погребения, в Украину летал представитель американского актера Дмитрий Корнийчук. Журналист утверждает, что некоторым могилам даже "пришлось подвинуться ради голливудского актера".
Отметим, что Микки Рурк решил, что его похороны состоятся в другой стране, так как не хотел быть погребенным в Нью-Йорке. Украину же он выбрал неспроста: мол, отсюда родом его помощник.
Напомним, у известного голливудского актера Микки Рурка появилась новая девушка. Как передает информационный портал Page Six, пассия 67-летнего актера младше его в три раза, на вид ей от 22 до 24. Так, папарацци застукали парочку в Нью-Йорке во время ужина в ресторане Cipriani S.A. Журналисты отмечают, что Рурк нежно обращался со своей возлюбленной, обнимая ее весь вечер. Со слов инсайдера, спутницу актера зовут Ольга, и она является его близким другом.
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