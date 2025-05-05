"Мисс Украина 2023" оконфузилась заявлением о селе

"Мисс Украина 2023" София Шамия стала героиней видео Николаса Кармы "Сколько стоит ваш лук?" и вызвала волну критики из-за своей неосторожной реплики. Во время разговора модель неправильно произнесла название бренда, а затем отметила, что прозвучала "как из села".

София Шамия (фото из открытых источников)

Карма сразу обратил внимание на неуместность такой фразы, отметив, что не следует употреблять слово "село" в отрицательном смысле. Шамия с этим согласилась, однако ее дальнейшие комментарии только усугубили ситуацию.

"Я езжу к бабушке в деревню. Все хорошо. У меня бабушка из Умани", — отметила модель.

На это Карма ответил, что Умань – не деревня. Тогда София добавила, что ее бабушка живет около Умани, хотя названия населённого пункта она не помнит.

После публикации видео в сети появилась волна негативных комментариев по адресу модели. Пользователи писали:

"Николас, спасибо, что замечаете о селе! Это важно, об этом нужно дальним подчеркивать... Выходцы из села очень умные, добрые и дружелюбные люди"

"Где вы таких находите? В голове нет бум-бум"

"Не знать названия села, в котором живет бабушка? Ужас"

"Единственное, что мне неприятно, так это то, что он действительно в таком контексте о людях из села подсветил... Человек из села не равен необразованности. Обожаю людей, которые из села, обожаю сама туда приезжать... Там все так просто, хорошо, а душа просто радуется"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украинская певица попала в скандал с рейдом ТЦК в центре Львова. Молодая украинская певица SOWA, известная как Диана Горбяк, вызвала общественный резонанс, используя тему ТЦК (территориальных центров комплектования) для продвижения своего концерта.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, где ее сестра и подруги, переодевшись в военную форму, представлялись работниками ТЦК. В центре Львова девушки подходили к прохожим, требуя документы и интересуясь их военной регистрацией.