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«Мисс Украина» написала эзотерический роман

К написанию книги «Мисс Украину» подвигла фальшивость современного мира

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий
«Мисс Украина» написала эзотерический роман

instagram.com/marinakiose

Победительница конкурса "Мисс Украина" Марина Киосе на своей Instagram объявила о выпуске своего первого эзотерического романа "Океан Сансары".

Книга рассказывает о главных героях – космополитах. Они олицетворяют любовь к детям, любовь к женщине, дружбу и верность долгу — мужские чувства-столпы, на которых держится человечество. Путешествуя по миру и своим реинкарнациям, они познают истину и ищут выход из вечного течения "Океана Сансары". 

К написанию книги "Мисс Украину" подвигла фальшивость современного мира. "Отчасти фальшивый и пластмассовый современный мир заставил написать книгу. Сейчас все стремятся к идеальной картинке в Instagram, роскошной жизни, быстрым достижениям – нужно смотреть глубже. Превыше всего - любовь, искренность, чувства, качества настоящего мужчины, поступки. Это то, что нельзя изобразить и сыграть. Я хочу, чтобы люди предпочли духовное материальному", – отметила ведущая.


Соавтором книги выступил Александр Шеховцев, которому, в свою очередь, удалось посетить самые отдаленные уголки планеты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 12-летняя дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу.


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