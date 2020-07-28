«Мисс Украина» написала эзотерический роман

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Светлана Шкурупий
instagram.com/marinakiose
Победительница конкурса "Мисс Украина" Марина Киосе на своей Instagram объявила о выпуске своего первого эзотерического романа "Океан Сансары".
Книга рассказывает о главных героях – космополитах. Они олицетворяют любовь к детям, любовь к женщине, дружбу и верность долгу — мужские чувства-столпы, на которых держится человечество. Путешествуя по миру и своим реинкарнациям, они познают истину и ищут выход из вечного течения "Океана Сансары".
К написанию книги "Мисс Украину" подвигла фальшивость современного мира. "Отчасти фальшивый и пластмассовый современный мир заставил написать книгу. Сейчас все стремятся к идеальной картинке в Instagram, роскошной жизни, быстрым достижениям – нужно смотреть глубже. Превыше всего - любовь, искренность, чувства, качества настоящего мужчины, поступки. Это то, что нельзя изобразить и сыграть. Я хочу, чтобы люди предпочли духовное материальному", – отметила ведущая.
Соавтором книги выступил Александр Шеховцев, которому, в свою очередь, удалось посетить самые отдаленные уголки планеты.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 12-летняя дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу.
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