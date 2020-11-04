«Мисс Украина Вселенная-2014» беременна первенцем

Украинская красотка Анна Андрес, которая в 2014 году стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная", сообщила поклонникам, что скоро станет мамой. Знаменитость опубликовала фотографии с округлившимся животиком на своей странице в Instagram.

Анна Андрес

Девушка долгое время скрывала свое интересное положение от общественности, поэтому сейчас находится уже на 28 неделе беременности. Анна призналась, что очень счастлива и с нетерпением ждет самого желанного подарка судьбы.

Модель опубликовала несколько фотографий, на которых видно ее округлившийся животик. Она позирует в красивом черном платье с вырезами на боках. Свой образ она дополнила легким макияжем и волнистыми волосами. В публикации она написала, что наконец-то созрела поделиться своей радостью с подписчиками, отметив, что весенний карантин прошел не зря.

Известно, что в июле 2020 года Анна Андрес официально зарегистрировала свои отношения с французским предпринимателем Давидом Барокасом. Свадебная церемония прошла на лазурном берегу в Каннах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная модель Эмили Ратаковски беременна первенцем.

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