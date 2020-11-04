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«Мисс Украина Вселенная-2014» беременна первенцем

Девушка уже на 28-й неделе беременности

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Украинская красотка Анна Андрес, которая в 2014 году стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная", сообщила поклонникам, что скоро станет мамой. Знаменитость опубликовала фотографии с округлившимся животиком на своей странице в Instagram.

«Мисс Украина Вселенная-2014» беременна первенцем

Анна Андрес

Девушка долгое время скрывала свое интересное положение от общественности, поэтому сейчас находится уже на 28 неделе беременности. Анна призналась, что очень счастлива и с нетерпением ждет самого желанного подарка судьбы. 

Модель опубликовала несколько фотографий, на которых видно ее округлившийся животик. Она позирует в красивом черном платье с вырезами на боках. Свой образ она дополнила легким макияжем и волнистыми волосами. В публикации она написала, что наконец-то созрела поделиться своей радостью с подписчиками, отметив, что весенний карантин прошел не зря. 

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В 28 недель наконец-то чувствую, что готова поделиться своей большой радостью и здесь, с дорогими подписчиками! Весенний карантин прошёл не зря. Как сейчас помню этот день — 27 мая мы узнали, что наша мечта сбылась и мы ждём самый большой подарок, который только может подарить Вселенная. ⠀ Pregnancy is a beautiful and incomparable thing! My 28 weeks. ⠀ Pictures by @frederic.monceau #pregnancy #pregnantbump #mamatobe #maternity

Публикация от Anna Andres (@ann.andres)

Известно, что в июле 2020 года Анна Андрес официально зарегистрировала свои отношения с французским предпринимателем Давидом Барокасом. Свадебная церемония прошла на лазурном берегу в Каннах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная модель Эмили Ратаковски беременна первенцем.


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Источник: https://www.instagram.com/ann.andres/?hl=ru
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