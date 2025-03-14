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"Мне стало его жаль": жена Усика рассказала о его первом подарке за 5 гривен

Первый подарок Александра Усика жене Екатерине стоил 5 гривен.

сегодня, 14:33
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Автор:
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Slava Kot

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина рассказала, как между ними появились романтические отношения. По ее словам, Усик сделал ей первый подарок на последние деньги стоимостью 5 гривен.

"Мне стало его жаль": жена Усика рассказала о его первом подарке за 5 гривен

Екатерина и Александр Усик. Фото из открытых источников

Екатерина Усик в интервью блоггеру Славе Демину рассказала, как начинались их отношения. Женщина припомнила момент, когда боксер сделал ей первый подарок, который стоил 5 гривен. Это была одна роза.

"Я была ребенком, мне было 15 лет. Я ни о чем не думала в то время. Мы были друзьями, только дружба и все. Знаешь, он мне подарил одну розочку за 5 гривен. Это были твои последние деньги", — рассказала жена Усика.

По ее словам, это произошло после боксерского поединка. Екатерина указывает, что в тот момент ей стало жаль Александра Усика.

"Мы шли после боя. Я уже вижу — идет он. Он был ниже меня. Я помню, на тебя так посмотрела и думаю: "Боже, и он мне эту розочку". Мне стало его жаль, ну ладно — давай", — добавила Екатерина Усик.

Александр и Екатерина поженились в Симферополе в 2009 году. Пара воспитывает четырех детей. Старшей дочери Елизавете – 15 лет, а самой младшей Марии – один год. Сыновьям Усика Кириллу и Михаилу 12 и 10 лет соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик заявил об окончании карьеры. Пока украинский боксер планирует еще два года посвятить боксу и рассказал, сколько еще поединков проведет на ринге за это время.

Также "Комментарии" писали, что Усик занял второе место в рейтинге лучших боксеров в истории Украины. Первым оказался Владимир Кличко.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fpf4ytBm-j0&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%94%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD
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