"Мне тяжело": известная российская певица совсем сдала и не в силах выйти на сцену

Скандальная российская певица, поддерживающая режим Кремля, Ирина Аллегрова. Также она известна поддержкой полномасштабного вторжения России в Украину, заявила, что в 73 года уже не способна проводить полноценные концерты.

Ирина Аллегрова (фото из открытых источников)

В комментарии пропагандистским российским медиа Аллегрова рассказала, что все чаще вынуждена отменять свои выступления, ведь у него нет физических сил для работы в привычном для себя режиме.

"Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать вовсю. Вы не хотите признать, сколько мне лет. Мне тяжело. Я сегодня сюда собиралась: мне тяжело. Я не умею делать в полноги", — призналась певица после своего выступления в Кремле.

По словам исполнительницы, на последнем концерте она не смогла "хорошо себя показать". Теперь Аллегрова больше времени проводит с семьей, находится в своем загородном доме и занимается домашними делами, в частности увлекается выпечкой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная российская певица уходит со сцены . Российская певица Ирина Аллегрова, поддержавшая незаконную агрессию РФ против Украины, объявила о завершении своей музыкальной карьеры.

По данным российского пропагандистского издания StarHit, Аллегрова планирует покинуть сцену в ближайшее время. Она поделилась этим решением с журналистами за кулисами музыкального конкурса "Новая волна". Певица сначала приостановила свои выступления из-за пандемии и после этого так и не вернулась к активной концертной деятельности. Ее последний альбом был выпущен в 2021 году.