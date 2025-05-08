"Мне тяжело": известная российская певица совсем сдала и не в силах выйти на сцену

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Лиля Воробьева
Скандальная российская певица, поддерживающая режим Кремля, Ирина Аллегрова. Также она известна поддержкой полномасштабного вторжения России в Украину, заявила, что в 73 года уже не способна проводить полноценные концерты.
Ирина Аллегрова (фото из открытых источников)
В комментарии пропагандистским российским медиа Аллегрова рассказала, что все чаще вынуждена отменять свои выступления, ведь у него нет физических сил для работы в привычном для себя режиме.
По словам исполнительницы, на последнем концерте она не смогла "хорошо себя показать". Теперь Аллегрова больше времени проводит с семьей, находится в своем загородном доме и занимается домашними делами, в частности увлекается выпечкой.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная российская певица уходит со сцены . Российская певица Ирина Аллегрова, поддержавшая незаконную агрессию РФ против Украины, объявила о завершении своей музыкальной карьеры.По данным российского пропагандистского издания StarHit, Аллегрова планирует покинуть сцену в ближайшее время. Она поделилась этим решением с журналистами за кулисами музыкального конкурса "Новая волна". Певица сначала приостановила свои выступления из-за пандемии и после этого так и не вернулась к активной концертной деятельности. Ее последний альбом был выпущен в 2021 году.
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