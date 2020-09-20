Модель Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера

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Светлана Шкурупий
В январе 2020 года стало известно о том, что французский миллиардер Антуан Арно наконец-то сделал предложение своей возлюбленной Натальи Водяновой. Паре пришлось отложить свою пышную свадьбу из-за коронавируса, поэтому они скромно расписались в мэрии Парижа. Такой информацией поделилось издание Tatler.
Инсайдер сообщает, что радостное событие произошло вчера, 19 сентября, в столице Франции. Звездная пара по-скромному расписалась в здании мэрии. На бракосочетании Натальи и Антуана присутствовал сам мэр города Анн Идальго.
К слову, знаменитости пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу. Фотографий с церемонии тоже пока нет.
Напомним, что супермодель Наталья Водянова состоит в отношениях с миллиардером уже 9 лет. У пары родилось двое сыновей: Максим и Роман. Также знаменитость воспитывает троих детей от предыдущего брака.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Водянова и Арно планировали сыграть во Франции большую свадьбу, на которую пригласили около 300 человек. Но из-за коронавируса и карантинных ограничений в стране торжество пришлось перенести.
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