Модель потратила больше миллиона долларов, чтобы «превратиться» в Ким Кардашьян (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Модель из
Великобритании потратила уже более 1,3 млн долларов, чтобы скопировать образ
Ким Кардашьян. Об этом передает Daily Star.
Фото: dailystar
Так, звезда
Instagram под ником Chaly отдает немалые средства на различные косметологические
процедуры. Ее хирург даже просит девушку "притормозить". А все ради того, чтобы
"быть" Ким Кардашьян. Жительница Лондона вкладывает деньги не только в свое
лицо, а и огромные суммы платит за дизайнерскую одежду и аксессуары.
Модель осознала,
что похожа на звезду, как только увидела ее фотографию. При этом, уверяет, что
пластических операций не делала, а прибегает только к таким услугам, как
инъекции ботокса и филлеров.
Довольно часто Chaly останавливают прохожие на улице, просят сфотографироваться, принимая "копию" за оригинал. Модели такое внимание только льстит, ведь Кардашьян она считает "иконой" и "самой лучшей женщиной в мире".
Ранее "Комментарии"
писали, что соцсети бурно обсуждают новый
образ Тимошенко и заметили ее схожесть с некоторыми звездами из-за
некоторых изменений на лице.
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