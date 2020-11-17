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Модель потратила больше миллиона долларов, чтобы «превратиться» в Ким Кардашьян (ФОТО)

Лондонская копия Ким Кардашьян не остается незамеченной для прохожих на улице

сегодня, 14:21
Автор:

Таисия Ерохина

Модель из Великобритании потратила уже более 1,3 млн долларов, чтобы скопировать образ Ким Кардашьян. Об этом передает Daily Star.

Модель потратила больше миллиона долларов, чтобы «превратиться» в Ким Кардашьян (ФОТО)

Фото: dailystar

Так, звезда Instagram под ником Chaly отдает немалые средства на различные косметологические процедуры. Ее хирург даже просит девушку "притормозить". А все ради того, чтобы "быть" Ким Кардашьян. Жительница Лондона вкладывает деньги не только в свое лицо, а и огромные суммы платит за дизайнерскую одежду и аксессуары.

Модель осознала, что похожа на звезду, как только увидела ее фотографию. При этом, уверяет, что пластических операций не делала, а прибегает только к таким услугам, как инъекции ботокса и филлеров.

Довольно часто Chaly останавливают прохожие на улице, просят сфотографироваться, принимая "копию" за оригинал. Модели такое внимание только льстит, ведь Кардашьян она считает "иконой" и "самой лучшей женщиной в мире".

Модель потратила больше миллиона долларов, чтобы «превратиться» в Ким Кардашьян (ФОТО) - фото 2
Модель потратила больше миллиона долларов, чтобы «превратиться» в Ким Кардашьян (ФОТО) - фото 3
Модель потратила больше миллиона долларов, чтобы «превратиться» в Ким Кардашьян (ФОТО) - фото 4
Модель потратила больше миллиона долларов, чтобы «превратиться» в Ким Кардашьян (ФОТО) - фото 5

Ранее "Комментарии" писали, что соцсети бурно обсуждают новый образ Тимошенко и заметили ее схожесть с некоторыми звездами из-за некоторых изменений на лице.


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Источник: https://www.dailystar.co.uk/real-life/instagram-model-spends-1m-kim-23016779
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