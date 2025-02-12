Молодая жена российского продюсера продолжает "совершенствовать себя" до ужаса (ФОТО)

Жена российского продюсера Александра Цекало, Дарья Эрвин, до сих пор не высказывавшаяся по поводу террористического вторжения РФ в Украину, удивила своих поклонников новым снимком.

Дарья Эрвин (фото из открытых источников)

На своей странице в соцсетях художница опубликовала фото, на котором она позирует в черной кепке, белой футболке, розовой юбке и собаке на коленях.

Однако наибольшее внимание привлекла не ее стиль, а заметная худоба. Поклонники начали переживать за здоровье Эрвина, поскольку раньше она имела более пышные формы.

Цекало и Эрвин, которая на 30 лет младше его, уехали из России после начала войны и сейчас проживают в США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена российского продюсера испугала внешним видом . Жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекала, Дарья Эрвин, снова привлекла пользователей своим внешним видом. На фоне ее резкого похудения подписчики заметили изменения в виде ушей, которые теперь кажутся более выразительными. В соцсетях начали появляться предположения, что девушка могла прибегнуть к пластической операции, чтобы увеличить уши, о чем сообщает российский ресурс Starhit.

Комментаторы выражали недоумение, почему, имея финансовые возможности, Эрвин не воспользовалась пластической хирургией для коррекции. Она же, реагируя на обсуждение, ответила с сарказмом, спросив, действительно ли люди считают, что она прибегала к операциям не только для смены груди и ягодиц, но теперь и для ушей.

"Ха-ха, да вы из тех, кто думал, что у меня пластическая операция на груди и ягодицах? Что теперь произошло? У вас закончились теории заговора? Теперь это уши?" – ответила жена Цекало.

