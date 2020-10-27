Молодая жена Виктора Павлика опубликовала откровенное фото (ФОТО)

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото.

26-летняя Екатерина на снимке позирует оголенной с цветком в руках и в одной длинной юбке в нежных тонах.

"На данный момент я чувствую себя такой же беспомощной, как на этом снимке. У меня есть одно желание: чтобы у всех все было хорошо. Интересно, а какие тайные желания и сокровенные мечты у вас? Давайте побеседуем. Кстати, сейчас у меня лишь одно желание: надолго уехать на гастроли", — подписала пост Репьяхова.

На данный момент публикация собрала почти две тысячи лайков.





Как ранее сообщали "Комментарии", молодая жена Виктора Павлика сообщила, что свадьбы не будет.

Знаменитости уже однажды перенесли свадебное торжество, потому что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в их планы. После ослабления карантина, Виктор Павлик и Екатерина Ряпяхова должны были отметить праздник 18 августа, но в семье артиста случилось горе. Из жизни ушел его сын Павел, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.



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