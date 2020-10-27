kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.10.2020

BTC/USD

13279.64

ETH/USD

396.98

LTC/USD

57.51

НБУ 27.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Молодая жена Виктора Павлика опубликовала откровенное фото (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Молодая жена Виктора Павлика опубликовала откровенное фото (ФОТО)

Екатерина Репьяхова порадовала пользователей Инстаграм откровенным фото

сегодня, 12:32
Автор:

Владимир Лавский

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото.

Молодая жена Виктора Павлика опубликовала откровенное фото (ФОТО)

26-летняя Екатерина на снимке позирует оголенной с цветком в руках и в одной длинной юбке в нежных тонах. 

"На данный момент я чувствую себя такой же беспомощной, как на этом снимке. У меня есть одно желание: чтобы у всех все было хорошо. Интересно, а какие тайные желания и сокровенные мечты у вас? Давайте побеседуем. Кстати, сейчас у меня лишь одно желание: надолго уехать на гастроли", — подписала пост Репьяхова.

На данный момент публикация собрала почти две тысячи лайков.


Как ранее сообщали "Комментарии", молодая жена Виктора Павлика сообщила, что свадьбы не будет. 

Знаменитости уже однажды перенесли свадебное торжество, потому что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в их планы. После ослабления карантина,  Виктор Павлик и Екатерина Ряпяхова должны были отметить праздник 18 августа, но в семье артиста случилось горе. Из жизни ушел его сын Павел, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ