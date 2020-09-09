Молодая жена Виктора Павлика заявила об отмене свадьбы

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Светлана Шкурупий
26-летняя Екатерина Репяхова, которая в мае 2020 года тайно вышла замуж за украинского артиста Виктора Павлика, сообщила новость, что их свадьба отменяется. Своими переживаниями молодая супруга поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова | golos.ua
Знаменитости уже однажды перенесли свадебное торжество, потому что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в их планы. После ослабления карантина, Виктор Павлик и Екатерина Ряпяхова должны были отметить праздник 18 августа, но в семье артиста случилось горе. Из жизни ушел его сын Павел, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.
Недавно молодая супруга певца написала, что никогда не могла бы подумать, что ей придется отменить собственную свадьбу. Но при этом, она ни о чем не жалеет, ведь все познается в сравнении. Катерина поблагодарила всех друзей и близких за поддержку.
Также она намекнула на то, что их с Виктором свадьба еще состоится, и она обязательно наденет свое белое платье, просто пока неизвестно, когда это произойдет.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что невеста Виктора Павлика рассказала, какой певец в постели.
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