kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.09.2020

BTC/USD

10222.28

ETH/USD

346.62

LTC/USD

47.76

НБУ 09.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Молодая жена Виктора Павлика заявила об отмене свадьбы
commentss НОВОСТИ Все новости

Молодая жена Виктора Павлика заявила об отмене свадьбы

Свадьба знаменитостей должна была состояться 18 августа

сегодня, 14:05
Автор:

Светлана Шкурупий

26-летняя Екатерина Репяхова, которая в мае 2020 года тайно вышла замуж за украинского артиста Виктора Павлика, сообщила новость, что их свадьба отменяется. Своими переживаниями молодая супруга поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Молодая жена Виктора Павлика заявила об отмене свадьбы

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова | golos.ua

Знаменитости уже однажды перенесли свадебное торжество, потому что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в их планы. После ослабления карантина,  Виктор Павлик и Екатерина Ряпяхова должны были отметить праздник 18 августа, но в семье артиста случилось горе. Из жизни ушел его сын Павел, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Недавно молодая супруга певца написала, что никогда не могла бы подумать, что ей придется отменить собственную свадьбу. Но при этом, она ни о чем не жалеет, ведь все познается в сравнении. Катерина поблагодарила всех друзей и близких за поддержку.

Также она намекнула на то, что их с Виктором свадьба еще состоится, и она обязательно наденет свое белое платье, просто пока неизвестно, когда это произойдет.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что невеста Виктора Павлика рассказала, какой певец в постели.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!