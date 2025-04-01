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Молодой актер из РФ собирается воевать против Украины

В отношении Глеба Калюжного возбуждено уголовное дело за уклонение от военной службы.

1 апреля 2025, 23:25
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный этой весной отправится служить в армию окупантов.

Молодой актер из РФ собирается воевать против Украины

Глеб Калюжный (фото из открытых источников)

Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Super.ru, его мать Наталья заявила, что сейчас ее сын участвует в съемках на временно оккупированном Донбассе. Там снимается очередной пропагандистский фильм "Малыш", посвященный "штурму Мариуполя".

"Он пойдет служить в этот призыв. Не знаю, когда точно, вероятно, в мае. Он не может выбирать конкретные войска – куда распределят, туда и пойдет", – сказала она.

По информации Википедии, Калюжный стал фигурантом уголовного дела из-за уклонения от срочной службы. Его вызвали в военный комиссариат в октябре 2024 года, однако он туда не явился, а оснований для отсрочки у него не было.

Отмечается, что дело против актера не закроют, пока он не отправится выполнять преступные приказы Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын известной российской актрисы пошел на войну убивать украинцев . Сын российской актрисы Марии Шукшиной, Макар Касаткин, присоединился к российским военным, воюющим против Украины.

Макар Касаткин раньше становился фигурантом нескольких громких скандалов. В частности, в 2018 году он отказывался признавать своего внебрачного сына от женщины, у которой были проблемы с наркотической зависимостью. Однако после настояния матери ребенка был проведен тест ДНК, подтвердивший его отцовство. В конце концов, и Макар, и его мать, Мария Шукшина, признали мальчика.

После этого внука взяла под свою опеку Мария Шукшина, когда его мать попросила о помощи. Впоследствии мальчика забрал к себе отец, который некоторое время воспитывал сына вместе с косметологом Илоной Александровой. Однако после развода он вернулся жить к матери.



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Источник: https://t.me/SuperRu/21438
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