Морган Фримен не выходит из дома без золотых сережек: он рассказал в чем тайна

Голливудская звезда Морган Фримен никогда не выходит из дома без золотых сережек. Как пояснил американский актер, это не просто украшение на лице, но и важная для него вещь, имеющая практическую функцию.

Морган Фримен. Фото из открытых источников

Морган Фримэн в одной из публикаций Instagram рассказал, что его в интервью часто спрашивают о золотых серьгах. По словам актера, он носит свои излюбленные украшения с момента подъема в Голливуде.

"Эти серьги. Меня постоянно о них кто-то спрашивает. Правда в том, что они достаточно дорогие, чтобы кто-то купил мне гроб, если я умру в незнакомом месте. Их носили моряки и поэтому я их ношу. Теперь вы знаете", — сказал Фримен.

В интервью Fox Морган Фримен объяснил, что считает себя моряком, а обычай носить серьги увидел сначала в фильме.

"Когда я был ребенком, я смотрел фильм о пиратах, в котором Берт Ланкастер носил серьгу. Мне показалось, что это было сексуально. Потом я узнал, что моряки носят золотые серьги, чтобы заплатить за похороны, если они погибли где-то далеко. Я моряк, поэтому меня это убедило", – объяснил 87-летний актер.

Известно, что некоторые моряки не только носили золотые серьги, но даже выгравировали название порта на внутренней стороне украшения в надежде возвратиться к своим близким. Если человек умирает на корабле, серьги помогут покрыть расходы по транспортировке их тела домой.

Несмотря на то, что Морган Фримэн кажется всегда был звездой Голливуда, на самом деле большой прорыв он получил лишь в возрасте 49 лет за роль Фаст Блэка в фильме 1987 года "Уличный парень". Помимо славы эта роль также принесла и номинацию на "Оскар". Актер впоследствии снялся в таких культовых фильмах, как "Побег из Шоушенко", "Семь", "Брюс Всемогущий" и "Крошка на миллион долларов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лучших ролях голливудского актера Моргана Фримена.

Также "Комментарии" писали о смерти известной светской львицы Джоселин Вильденштейн. Почему ее называли "Женщина-кошка".