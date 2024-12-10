Российская актриса Раиса Рязанова, активно поддерживающая агрессивную политику РФ в отношении Украины, попала в больницу из-за проблем с сердцем.

Актриса Раиса Рязанова (фото из открытых источников)

Как сообщают пропагандистские СМИ, звезда советского фильма "Москва слезам не верит" испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Неделю назад актрису обманули жулики, что, вероятно, также стало дополнительным стрессовым фактором.

"Артистка пожаловалась врачам на боли в груди. Врачи диагностировали у Рязановой нарушение ритма сердца, в частности синдром слабости синусового узла, что может привести к остановке сердца или острому инфаркту. Повышенное давление осложняет ситуацию. Врачи прописали лечение и назначили дальнейшие обследования. ", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса "набросилась" с оскорблениями на президента Зеленского. Известная российская артистка, ставшая популярной из-за роли в фильме "Москва слезам не верит", Раиса Рязанова нанесла образ президенту Украины Владимиру Зеленскому, героически остающемуся в "военной" стране.

Поклонница Путина во время программы "Жизнь и судьба" сказала, что украинским президентом управляют "изверги и козлы". Как она выразилась, глава Украины — ведомый человек, делающий то, что ему скажут.

Но россиянка не сказала, кто конкретно руководит Зеленским и для достижения каких целей. Рязанова таки говорила, что украинского президента ведут "как бычка на веревке". Еще она заявила, что всех жителей Украины ведут на "бойню". Раиса Рязанова исполнила роли во многих фильмах и сериалах, снимавшихся в РФ. В частности в таких известных фильмах, как "Москва слезам не верит", "Возвращение чувств", "Старые долги", "Русские бабы", "Солдаты", "Мой ласковый и нежный мент", "Кукушка", "Бабье лето", "Пьяный вкус любви" и другие.

