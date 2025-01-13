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"Может совершить суицид": чем на самом деле болеет российская звезда с 2000-х

Андрей Губин страдает тяжелой болезнью уже много лет

сегодня, 23:25
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Лиля Воробьева

Российский психиатр Василий Шуров прокомментировал состояние здоровья певца Андрея Губина, сделав это довольно провокационным способом.

"Может совершить суицид": чем на самом деле болеет российская звезда с 2000-х

Андрей Губин (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Шуров заявил, что Губин "придумывает" себе диагноз прозопалгии — неизвестной боли в области лица, — в то время как истинной причиной его состояния, по мнению психиатра, является шизофрения.

"То, что он себе придумал прозопалгию, неизвестную боль в участке лица, потратил миллиарды долларов, все врачи ему сказали: "Вылечить тебя невозможно, ты скоро умрешь", — это снова его история в рамках бред... По-моему, это такова малопрогредиентная шизофрения с распадом личности", — заявил Шуров.

Психиатр также подчеркнул, что Губин нуждается в срочной медицинской помощи, поскольку его состояние, по его оценке, только ухудшается.

"В рамках бреда он может на кого-то напасть, совершить суицид или какое-то другое опасное деяние", — подытожил Шуров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что забытый российский певец унизил Херсон . Российский певец Андрей Губин, известный своим хитом "Мальчик-бродяга" с 1990-х, вызвал негативную реакцию во время участия в российском токшоу, где рассказал унизительную шутку о Херсоне. Учитывая сложившуюся ситуацию с войной в Украине и разрушением города российскими войсками, его слова прозвучали особенно неадекватно и жестоко.

В своем выступлении Губин вспомнил свои гастроли в Херсоне, начав свою "шутку" с непристойного слова, что казалось смешным аудитории шоу, поддержавшей его смехом и аплодисментами.

Звезда Губина ярко засияла в конце 1990-х годов, но после 2010-х он исчез из публичного пространства из-за редкого нервного заболевания, что, по слухам, привело к его алкоголизму. Несмотря на редкие появления на телевизионных шоу в России, Губин избегал политических тем и не определил свою позицию по поводу войны в Украине. Впрочем, следует отметить, что в 2004 году он записал агитационную песню для Владимира Путина .

 



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Источник: https://www.5-tv.ru/tabloid/5011786/cem-andrej-gubin-boleet-nasamom-dele/
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