"Может совершить суицид": чем на самом деле болеет российская звезда с 2000-х

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Лиля Воробьева
Российский психиатр Василий Шуров прокомментировал состояние здоровья певца Андрея Губина, сделав это довольно провокационным способом.
Андрей Губин (фото из открытых источников)
Как сообщают российские СМИ, Шуров заявил, что Губин "придумывает" себе диагноз прозопалгии — неизвестной боли в области лица, — в то время как истинной причиной его состояния, по мнению психиатра, является шизофрения.
Психиатр также подчеркнул, что Губин нуждается в срочной медицинской помощи, поскольку его состояние, по его оценке, только ухудшается.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что забытый российский певец унизил Херсон . Российский певец Андрей Губин, известный своим хитом "Мальчик-бродяга" с 1990-х, вызвал негативную реакцию во время участия в российском токшоу, где рассказал унизительную шутку о Херсоне. Учитывая сложившуюся ситуацию с войной в Украине и разрушением города российскими войсками, его слова прозвучали особенно неадекватно и жестоко.
В своем выступлении Губин вспомнил свои гастроли в Херсоне, начав свою "шутку" с непристойного слова, что казалось смешным аудитории шоу, поддержавшей его смехом и аплодисментами.
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