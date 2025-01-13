"Может совершить суицид": чем на самом деле болеет российская звезда с 2000-х

Российский психиатр Василий Шуров прокомментировал состояние здоровья певца Андрея Губина, сделав это довольно провокационным способом.

Андрей Губин (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Шуров заявил, что Губин "придумывает" себе диагноз прозопалгии — неизвестной боли в области лица, — в то время как истинной причиной его состояния, по мнению психиатра, является шизофрения.

"То, что он себе придумал прозопалгию, неизвестную боль в участке лица, потратил миллиарды долларов, все врачи ему сказали: "Вылечить тебя невозможно, ты скоро умрешь", — это снова его история в рамках бред... По-моему, это такова малопрогредиентная шизофрения с распадом личности", — заявил Шуров.

Психиатр также подчеркнул, что Губин нуждается в срочной медицинской помощи, поскольку его состояние, по его оценке, только ухудшается.

"В рамках бреда он может на кого-то напасть, совершить суицид или какое-то другое опасное деяние", — подытожил Шуров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что забытый российский певец унизил Херсон . Российский певец Андрей Губин, известный своим хитом "Мальчик-бродяга" с 1990-х, вызвал негативную реакцию во время участия в российском токшоу, где рассказал унизительную шутку о Херсоне. Учитывая сложившуюся ситуацию с войной в Украине и разрушением города российскими войсками, его слова прозвучали особенно неадекватно и жестоко.

В своем выступлении Губин вспомнил свои гастроли в Херсоне, начав свою "шутку" с непристойного слова, что казалось смешным аудитории шоу, поддержавшей его смехом и аплодисментами.



Звезда Губина ярко засияла в конце 1990-х годов, но после 2010-х он исчез из публичного пространства из-за редкого нервного заболевания, что, по слухам, привело к его алкоголизму. Несмотря на редкие появления на телевизионных шоу в России, Губин избегал политических тем и не определил свою позицию по поводу войны в Украине. Впрочем, следует отметить, что в 2004 году он записал агитационную песню для Владимира Путина

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