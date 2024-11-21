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Муж покойной российской актрисы изменился до неузнаваемости (ФОТО)

Петр Чернышев полноценно вернулся на лед.

21 ноября 2024, 22:55 comments1240
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Лиля Воробьева

Российский фигурист Петр Чернышев, недавно потерявший свою жену, актрису Анастасию Заворотнюк, порадовал своих поклонников новостями о своих профессиональных достижениях. Следует напомнить, что Заворотнюк долгое время боролась с онкологическим заболеванием, которое стало причиной ее смерти.

Муж покойной российской актрисы изменился до неузнаваемости (ФОТО)

Петр Чернышев (фото из открытых источников)

Пропагандистка и поклонница режима Путина Татьяна Навка опубликовала в своих социальных сетях снимок Чернышева в новом образе.

Как стало известно, в России планируется премьера ледового шоу "Щелкунчик", где Петр Чернышев исполнит главную роль.

На опубликованном фото фигурист позирует в ярком сценическом костюме фиолетового цвета, дополненного зеленым плащом. Поклонники оценили его новый образ и отметили, что Анастасия Заворотнюк могла бы гордиться его успехами.

Муж покойной российской актрисы изменился до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерший от рака мужчина покойной Заворотнюк пошел на важный шаг ради другой женщины. В Москве на ледовом шоу "Вечера на хуторе 2.0" зрителей удивило появление известного фигуриста Петра Чернышева, мужа покойной актрисы Анастасии Заворотнюк. Чернышев сыграл роль князя Потемкина, а его партнершей стала Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря Путина, появившаяся в образе Екатерины II.

Чернышев, который на показе появился в белом костюме и парике, заметно похудел, что привлекло внимание зрителей. СМИ сообщают, что фигурист решил принять участие в шоу по личной просьбе Навки.

Также "Комментарии" писали о том, что в социальной сети покойной русской актрисы появились новые фотографии . Российская актриса Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся в ночь на 30 мая 2024 года, продолжает оставаться объектом внимания российских медиа, включая пропагандистские источники.



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