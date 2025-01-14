Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти и врачи не исключают возможности летального исхода. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Царьград".

Тигран Кеосаян (фото из открытых источников)

Кеосаян остается в тяжелом состоянии после госпитализации, состоявшейся 27 декабря 2024 года. Согласно информации, предоставленной радиоведущим Никитой Небылицким, с тех пор режиссер так и не пришел в сознание. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Известно, что впервые серьезные проблемы со здоровьем Кеосаяна возникли еще в 2008 году, когда ему понадобилась срочная операция. С тех пор режиссеру установили семь стентов, а также он перенес два инфаркта – в 2008 и 2010 годах.

Жена Кеосаяна, Маргарита Симоньян, неоднократно выражала беспокойство из-за его повадок, в частности курения, которое режиссер отказался оставить даже после ухудшения состояния здоровья. Симоньян отмечала, что отказ от вредных привычек мог бы способствовать улучшению его самочувствия.

Согласно сообщениям Telegram-канала "Baza", Кеосаян попал в больницу в тяжелом состоянии, а его клиническая история осложняется серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что врачи рассказали, выживет ли мужчина пропагандистки Симоньян. Российский актер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть и находящуюся в коме, может не выжить.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в частности, издание "Вечерняя Москва", медицинские эксперты сомневаются в полном восстановлении телеведущего. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что клиническая смерть может быть вызвана, в частности, остановкой сердца, которую может вызвать даже мелкоочаговый инфаркт. Он провоцирует сильный болевой синдром и нарушения в работе сердечной мышцы.

