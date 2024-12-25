Муж Пугачевой поздравил с Рождеством на украинском языке: РФ в бешенстве от злости

Российский юморист Максим Галкин, публично осуждающий военную агрессию России против Украины, поздравил подписчиков с Рождеством, выразив теплые пожелания на украинском языке. На своей странице в Instagram он написал:

Максим Галкин и Алла Пугачева (фото из открытых источников)

"Приветствую с Рождеством всех, кто празднует сегодня!"

Отдельно он добавил:

"Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!"

Это приветствие вызвало волну возмущения среди сторонников режима в России, которых разозлила поддержка украинцев и использование украинского языка.

Галкин, уже давно открыто критикующий действия российских властей, не впервые становится объектом нападений российской пропаганды. Несмотря на это, артист продолжает поддерживать Украину и выражать солидарность с ее народом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева снова обратилась к россиянам. Алла Пугачева, известная российская певица, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России вместе с семьей, недавно обратилась к своим поклонникам в соцсетях. Она иронически отреагировала на слухи, распространяющие о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.

"О-о-о-о! Вы же мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете о нашей семье. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится," — написала Пугачева. Хотя певица не конкретизировала, о каких именно историях идет речь, в российских СМИ регулярно появляются необоснованные новости о ней, не имеющие подтверждений.

Также "Комментарии" писали о том, что Пугачева раскрыла причину своей музыкальной тишины . Популярная советская и российская певица Алла Пугачева заявила, что имеет барьер, из-за которого не может петь последние 15 лет. По ее словам, это происходит из-за того, что "где-то стреляет".





