На 56 году жизни умерла известная украинская телеведущая Руслана Писанка

Сегодня ночью (19 июля) скончалась известная украинская телеведущая Руслана Писанка. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на собственные источники.

Руслана Писанка / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не стало известной телеведущей Русланы Писанки. Она умерла сегодня, 19 июля, ночью. Писанке было 56 лет.

"Но большая война заставила поехать ее в Германию. Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", — говорится в сообщении.

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