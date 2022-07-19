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На 56 году жизни умерла известная украинская телеведущая Руслана Писанка

Телеведущей не стало сегодня ночью

сегодня, 10:47
Автор:

Денис
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Сегодня ночью (19 июля) скончалась известная украинская телеведущая Руслана Писанка. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на собственные источники. 

На 56 году жизни умерла известная украинская телеведущая Руслана Писанка

Руслана Писанка / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не стало известной телеведущей Русланы Писанки. Она умерла сегодня, 19 июля, ночью. Писанке было 56 лет.

"Но большая война заставила поехать ее в Германию. Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", — говорится в сообщении.

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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/pomerla-ruslana-pisanka-2113810.html
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