На экраны вышел фильм о гениальном изобретателе Никола Тесла

20 августа в украинском прокате вышел фильм о Николе Тесла, который можно назвать биографической драмой. В сюжете картины – жизнь и карьера Теслы, его постоянное соперничество с Томасом Эдисоном. Об этом пишет издание itc.ua

В этой уникальной истории рассказывается о великом человеке, изобретениями которого мы пользуемся до сих пор. Чтобы воплотить свои изобретения в жизнь, стоило немало раз ошибиться и пройти огромное количество препятствий.

Никола Тесла. Фото: goodstart

Никола Тесла – гениальный ученый, который эмигрировал в Америку из Восточной Европы. Он устроился помощником на завод к Томасу Эдисону, но тот, в свою очередь, не хотел видеть в нем потенциал и выдающиеся способности. Именно это, наверное, и привело к тому, что Тесла вынужден был уволиться, и начать свой путь самостоятельно.

Главного героя в фильме играет актер Итан Хоук, известный по фильму "Тренировочный день". Томаса Эдисона – главного соперника Теслы, сыграл Кайл Маклахлен, который известен по таким фильмам, как "Дюна" и "Твин Пикс".

Майкл Алмерейда – неординарный и яркий представитель независимого кино стал главный сценаристом и режиссером фильма.





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